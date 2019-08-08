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幫媽試穿！波妞變「性感俏護士」　網見小褲褲羞翻：不能讓公狗看到

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▲幫媽試穿！波妞變身性感小護士　網見褲褲羞翻：不能讓狗看到。（圖／網友Chieh Chieh Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「波妞野結衣」這次來試穿小護士裝。（圖／粉專「波妞野結衣」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

波妞真的可以考慮轉行了！飼主Chieh Chieh Wu飼養的大型米克斯「波妞」，繼上次性感的空姐服後，這次又在七夕情人節當天穿上「艷麗俏護士」裝。爸爸將波妞美豔姿勢拍下並上傳至寵物粉專，果真吸引一大票粉絲暴動，直呼「我突然想看病了...」，大家也對牠的「小褲褲」感到超害羞。

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爸爸Chieh Chieh Wu當天趁著情人節，買了一件護士裝要送女友，於是先請女兒波妞代為試穿。照片中，波妞頭戴白色護士帽，身體則穿三點式的比基尼，其中牠的小褲褲中間是一條線，尷尬地卡在尾巴中間。爸爸說，「波妞很樂意穿，在穿的時候像照片中一樣乖乖站好！我女朋友看完表示感謝，還笑說『好正喔～那以後就叫你女兒穿給你看就好啦！」

▲幫媽試穿！波妞變身性感小護士　網見褲褲羞翻：不能讓狗看到。（圖／網友Chieh Chieh Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲底下的小褲褲千萬不能被其它公狗看到。

爸爸之前因為找不到大型犬的衣服，又或是找到後發現版型、款式很無趣，所以才靈機一動，從衣櫃翻出女友戰鬥服給波妞穿，沒想到一穿發現超合適。爸爸說，「其實我真的很想要波妞穿這樣，然後帶出去散步，想看看大家會不會稱讚牠很漂亮。」爸爸心中一直羨慕小型犬有漂亮衣服穿，無奈大狗沒有，因此希望波妞有朝一日也能像小型狗那樣「俏皮又可愛」。

▲幫媽試穿！波妞變身性感小護士　網見褲褲羞翻：不能讓狗看到。（圖／網友Chieh Chieh Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸也幫牠穿過女僕裝、清純制服妹裝。

波妞粉絲看完有點18禁的照片後，紛紛在底下留言，「那個小褲褲可不可以喬一下啦哈哈哈」、「妞是穿丁字褲嗎？怎麼穿啊！」、「莫名覺得好適合波妞呀～超性感耶」、「是丁字褲嗎？好可愛呦」、「不要這樣啦！我會愛上牠>//////<」、「不能讓其它狗看到」、「內褲卡到海邊」、「想要打包這個護士」。

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▲幫媽試穿！波妞變身性感小護士　網見褲褲羞翻：不能讓狗看到。（圖／網友Chieh Chieh Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸希望大家不要用有色眼光看待，純粹是希望波妞可以有漂亮的衣服。

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關鍵字： 米克斯情人節空姐護士情趣衣

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