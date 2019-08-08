喵星人躺「新台幣枕」夢中與奴才聊天　網驚：工讀生出來

記者吳鎮良／綜合報導

讓人家好好睡啦！台東的飼主吳貞螢日前在臉書分享一段有趣的影片，內容是這天她看到愛貓「麥芽糖」躺在床上呼呼大睡，看上去就像位小朋友一樣，調皮的馬麻趁這時候一直跟毛孩說話，看看對方會有什麼反應，沒想到麥芽糖居然還真的回話了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主吳貞螢在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並說道，「非常可愛的麥芽糖睡死了！還會跟媽媽講話喔！真的很可愛唷！」畫面中可以看到，麥芽糖躺在新台幣1000元的枕頭上，身上蓋條粉紅色的被被，模樣看上去是處於熟睡的狀態。

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▲喵星人「麥芽糖」躺在新台幣抱枕上和馬麻對話。（圖／有點毛毛的／飼主吳貞螢提供，下同）



▲認真顧花生酥的麥芽糖。



接著馬麻在愛貓周圍發出像狼嚎的「凹屋」聲，結果麥芽糖聽到後居然也跟著發出「凹屋」聲，只是聲音比較微弱些；後來馬麻又繼續發出不同的聲音，想看看愛貓會有怎樣的反應，不過麥芽糖似乎是真的累了，敷衍的發出幾聲後，就沒有再回應了。

這段影片不到一日就累積將近900個按讚數，許多人看完都在底下紛紛留言表示，「哈哈哈真可愛」、「根本就是人的化身」、「睡新台幣耶！難怪這麼書系」、「蓋被被好可愛呀」、「麥芽糖睡飽真香甜欸～哈哈」、「麥表示：麥剎啦，哇咩睏～」、「太甜了啦」、「工讀生你出來啊」、「麻麻還破音是怎樣XDD」、「舌頭都跑出來了，好可愛」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲麥芽糖坐在門口等哥哥。

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