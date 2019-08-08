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嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟

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▲嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟。（圖／飼主謝芸提供）

▲阿嬤怕美金冷，不到1分鐘就把牠包緊緊。（圖／飼主謝芸提供）

記者何睿宜／採訪報導

金孫絕對不能冷到！飼主謝芸2個禮拜前撈到一隻小奶貓，由於家裡眾多成貓怕熱要開冷氣，導致小貓出來喝奶時都會不停發抖，她見狀趕緊找出圍巾準備用來保暖，沒想到媽媽搶先一步用毛巾把小貓包緊緊，還繞上繩子以防「踢被」，超標準的包寶寶方式也讓網友笑說，「媽媽這個手法有夠純熟的。」

▲嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟。（圖／飼主謝芸提供）

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▲美金剛被撈回家時長得太迷你，只好放在鳥籠裡。（圖／飼主謝芸提供）

謝芸受訪時表示，小貓名叫「美金」，是有天去看醫生時意外撈到的，「我因為二次癌發剛改藥，變成抵抗力下滑感冒，那天出門去拿感冒藥，結果回程在路邊要買水，對面車道傳來很大聲的貓叫聲，我跟我先生下車看才發現是一隻很小的嬰兒貓，立馬打包帶回家餵奶。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟。（圖／飼主謝芸提供）

▲美金剛撈到那天還不太會喝奶。（圖／飼主謝芸提供）

美金回家後，馬上就變成「阿嬤的金孫」，連名字都是阿嬤親自取的，這讓身為親生女兒的謝芸都有點吃醋，「（媽媽）還怕我傳染感冒給牠，我毫無地位可言XD。」除了阿嬤的關愛，美金也受到家裡眾多大貓的關注，其中一隻名叫「三摳」的貓咪脾氣很好，跟牠最為親近，雙方的毛色也剛好很相似，一大一小窩在一起顯得十分可愛。

▲嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟。（圖／飼主謝芸提供）

剛來的嬰兒貓很快吸引到大貓們的注意。（圖／飼主謝芸提供）

▲嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟。（圖／飼主謝芸提供）

▲脾氣好的三摳和美金窩在一起。（圖／飼主謝芸提供）

謝芸說，媽媽不只會哄小貓，也會哄大貓，是家中大小貓咪的最愛，「阿嬤只要躺平，大貓會自己靠過去她那邊。不誇張，阿嬤根本不用哄，本身就是吸貓磁鐵。」她分享多張照片證明，只要可以跟阿嬤睡，眾貓甚麼招都有，睡手臂上、枕頭上、旁邊抱枕上都還好，有的甚至窩到一旁的小桌上，可見對阿嬤真的是愛意滿滿。

▲嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟。（圖／飼主謝芸提供）

阿嬤很會哄小貓。（圖／飼主謝芸提供）

▲嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟。（圖／飼主謝芸提供）

▲阿嬤根本就是吸貓磁鐵。（圖／飼主謝芸提供）

▲嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟。（圖／飼主謝芸提供）

▲大貓都很喜歡找阿嬤睡。（圖／飼主謝芸提供）

▲嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟。（圖／飼主謝芸提供）

▲無論如何都要躺在阿嬤身邊的貓們。（圖／飼主謝芸提供）

謝芸將小奶貓美金被包成寶寶的照片分享到臉書社團「有點毛毛的」，並寫道，「大貓怕熱要吹冷氣，嬰兒貓怕冷每次抱出來喝奶都狂抖，那天我要去拿我的毛毛圍巾來包嬰兒貓時……，我媽速度很快的，把嬰兒貓包好了……。重點嬰兒貓完全沒反抗乖乖被包，阿嬤就這樣哄著牠……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟。（圖／飼主謝芸提供）

▲阿嬤的金孫不可以著涼。（圖／飼主謝芸提供）

▲嬰兒貓怕冷抖抖！阿嬤秒速「包成肉粽」　網笑翻：手法有夠純熟。（圖／飼主謝芸提供）

▲有阿嬤疼愛真好。（圖／飼主謝芸提供）

網友們看了紛紛留言笑說，「阿嬤職業的」、「這不是包人類嬰兒的包法嗎XDDD阿嬤是當孩子疼啦！」、「時候睡覺時，奶奶也是把我們用棉被捲起來，再用繩子綁，這樣晚上才不會踢被子」、「包小嬰兒的技能」、「木乃伊就是這樣包」、「捆包裹讓專業的來」、「有燒肉粽的感覺」、「怎麼那麼可愛！」

▼更多精彩影音。

關鍵字： 有點毛毛的奶貓嬰兒肉粽領養

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