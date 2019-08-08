出生1天就被撿回家！　米克斯2歲還要「吸奶瓶」寶寶睡姿萌翻

記者陳靜／綜合報導

這樣的反差萌真的太療癒啦！網友Li-Ling Tsai家中有隻米克斯名為「Lulu」，這天馬麻將毛孩睡覺的樣子拍下來，現在已經2歲的牠，被媽媽發現睡覺時竟然還會抱著寶特瓶狂吸，就像是小寶寶吸奶瓶的模樣，而飼主也親口解答汪汪為什麼會有如此行為，讓網友全都融化了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻Li-Ling Tsai表示，大約2年前，Lulu和牠的兄弟姐妹們出生在某個垃圾堆裡，但是很不幸地，除了Lulu之外，其他的小狗都已經安息去當小天使；就在Lulu出生了1天後，媽媽就把牠帶回家飼養、親餵長大，雖然家人們全都把牠捧在手掌心上疼愛，但是可能是因為缺乏母愛的關係，因此即使已經2歲了，牠依然像個小朋友，喜歡把寶特瓶當成奶嘴吸。

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▲米克斯2歲還在吸奶瓶。（圖／有點毛毛的／網友Li-Ling Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「好可愛喔！」、「太療癒了」、「看狗狗們睡覺就覺得很幸福」、「有家的孩子像個寶」、「哈哈哈，被發現了，我在吸奶嘴」、「好狗命」、「這是『恁酒醉』吧XD」、「幸好有你們～要繼續幸福下去哦」、「怎麼那麼可愛啦～～」、「他是有福氣的狗狗」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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