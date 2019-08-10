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紐西蘭出土史上最大鸚鵡遺骸　身高為人類平均值的一半

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▲▼巨型鸚鵡「海克力士」（Heracles）。（圖／翻攝自Flinders University／Dr Brian Choo）

▲巨型鸚鵡「海克力士」（Heracles）。（圖／翻攝自Flinders University／Dr Brian Choo）

實習記者陳宥芯／綜合報導

根據《生物學報》（Biology Letters）最新研究指出，近期在紐西蘭發現1900萬年前的巨型鸚鵡遺骸。該鸚鵡被命名為「海克力士」（Heracles），學名則是Heracles inexpectatus，以用來讚嘆牠的體型和力量，據悉，牠的身高長達1公尺，體重超過7公斤，是目前世界上已知最大的鸚鵡。

據BBC報導，澳洲古生物學家在2008年於紐西蘭南部的聖巴森斯（Saint Bathans）發現「海克力士」，然而卻拖到今年初才重新展開研究，並發現該遺骸來自1隻巨大的鸚鵡。

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研究發現，「海克力士」生存在約1600萬到1900萬年之間，鑒於牠的體型龐大，因此沒有飛行能力且為肉食性，體重也是先前已知最大鸚鵡「鴞鸚鵡」（kakapo）的2倍，身高則是人類平均值的一半。

據澳洲福林德斯大學（Flinders University）教授、古生物學家沃西（Trevor Worthy）表示，起初以為該遺骸是老鷹或鴨子的骨頭，沒想到腿骨成了最大證據，而這項研究也令他感到驚奇，因為目前還沒有找到更大的鸚鵡，此外，他也稱「海克力士」為「Squawkzilla」。

新南威爾斯大學（University of New South Wales）古生物學家邁克阿徹（Mike Archer）也表示，依照體型來判斷，「海克力士」的喙部非常巨大，因此可以撕碎任何想撕的東西，而這也是造成「海克力士」比傳統鸚鵡吃更多的現象，甚至有可能把小型的鸚鵡當作獵物。

研究也指出，巨型生物在島嶼上並不罕見，尤其是紐西蘭，此外，自19世紀初以來，考古學家們便不斷在挖掘特大型動物的遺骸，其中包括恐鳥（moa）等，不過，值得一提的是，「海克力士」當時是與一隻大小相似的老鷹和錛嘴鳥（adzebill Aptornis）一起生活的，因此最多只會捕食小型鳥禽或蛋。

▼「海克力士」（Heracles）報導。（貼文／翻攝自IG／National Geographic）

關鍵字： 紐西蘭澳洲生物學報鸚鵡遺骸鴞鸚鵡恐鳥錛嘴鳥

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