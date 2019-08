紐西蘭出土史上最大鸚鵡遺骸　身高為人類平均值的一半

▲巨型鸚鵡「海克力士」(Heracles)。(圖/翻攝自Flinders University/Dr Brian Choo)

實習記者陳宥芯/綜合報導

根據《生物學報》(Biology Letters)最新研究指出,近期在紐西蘭發現1900萬年前的巨型鸚鵡遺骸。該鸚鵡被命名為「海克力士」(Heracles),學名則是Heracles inexpectatus,以用來讚嘆牠的體型和力量,據悉,牠的身高長達1公尺,體重超過7公斤,是目前世界上已知最大的鸚鵡。

據BBC報導,澳洲古生物學家在2008年於紐西蘭南部的聖巴森斯(Saint Bathans)發現「海克力士」,然而卻拖到今年初才重新展開研究,並發現該遺骸來自1隻巨大的鸚鵡。

研究發現,「海克力士」生存在約1600萬到1900萬年之間,鑒於牠的體型龐大,因此沒有飛行能力且為肉食性,體重也是先前已知最大鸚鵡「鴞鸚鵡」(kakapo)的2倍,身高則是人類平均值的一半。

據澳洲福林德斯大學(Flinders University)教授、古生物學家沃西(Trevor Worthy)表示,起初以為該遺骸是老鷹或鴨子的骨頭,沒想到腿骨成了最大證據,而這項研究也令他感到驚奇,因為目前還沒有找到更大的鸚鵡,此外,他也稱「海克力士」為「Squawkzilla」。

新南威爾斯大學(University of New South Wales)古生物學家邁克阿徹(Mike Archer)也表示,依照體型來判斷,「海克力士」的喙部非常巨大,因此可以撕碎任何想撕的東西,而這也是造成「海克力士」比傳統鸚鵡吃更多的現象,甚至有可能把小型的鸚鵡當作獵物。

研究也指出,巨型生物在島嶼上並不罕見,尤其是紐西蘭,此外,自19世紀初以來,考古學家們便不斷在挖掘特大型動物的遺骸,其中包括恐鳥(moa)等,不過,值得一提的是,「海克力士」當時是與一隻大小相似的老鷹和錛嘴鳥(adzebill Aptornis)一起生活的,因此最多只會捕食小型鳥禽或蛋。

▼「海克力士」(Heracles)報導。(貼文/翻攝自IG/National Geographic)

"This was Squawkzilla. This was a potential horror that was maybe eating other parrots." https://t.co/BFxM2hd9VS