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陷阱柴穿網襪「逆天長腿」辣翻天！　回眸電暈5千人：求正面照

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▲▼性感辣柴妹穿網襪露「逆天長腿」　回眸電暈5千人：求正面照！（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供）

▲柴犬穿上馬麻準備的網襪，應景過情人節。（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

長腿控看到會被萌到流鼻血！桃園一隻柴犬「Momo J(ももちゃん)」是個造型百變的女孩，經常穿著馬麻精心準備的衣服去公園散步，這天牠化作「陷阱妹」穿上性感網襪，走在陽台露出逆天長腿，渾圓的翹臀瞬間電暈5千人！

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▲▼性感辣柴妹穿網襪露「逆天長腿」　回眸電暈5千人：求正面照！（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供）

▲這個回眸的笑容超級電～

臉上的兩塊粉嫩腮紅是Momo J的招牌打扮，個性古靈精怪的馬麻非常喜歡讓毛孩嘗試各式各樣的單品裝飾，特殊節日也會讓牠穿上應景的服裝。這次情人節，Momo J穿上性感戰服，一雙毛毛長腿搭配若隱若現的網襪，比例瞬間拉長，搭配牠臉上的腮紅，回眸露出淺淺的笑容，陽光灑落在頭頂，畫面相當吸睛。

▲任性柴逛寶雅吵著買聖誕派對小物。（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供）

▲▼Momo J經常穿上各式的扮裝服飾，搭配牠可愛的笑容經常融化許多柴友。

▲如何誘拐黑狗兄呢？學生柴沉思選內褲，媽推：紅色那件好嗎？（圖／粉專「雞掰皇后 ももちゃん」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

照片分享到「柴犬司令部」之後，許多網友紛紛被柴犬的性感穿著電到，留言笑說，「翹臀配上長腿根本天菜」、「性感尤物」、「皇后會不會太聽話了，都可以穿不一樣的衣服」、「情人節好康大放送」、「我到底看了什麼...」、「我的天啊！噴鼻血了」、「這樣太辣了不行」、「好修長的毛毛腿」。

▲阿柴看到媽媽拿黑色內褲超嫌棄。（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供）

▲▼柴柴嘴邊肉好飽滿。

▲宅女柴下雨不想出門。（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供）

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寵物雲也提醒，並不是每一隻狗狗都喜歡穿上衣服，若是牠們不喜歡或是出現排斥和掙等的舉動，最好不要硬性勉強。此外，若是衣服穿太久容易造成寵物的毛髮打結、皮膚與織物摩擦有可能會引起寵物的皮膚病，過敏，瘙癢，脫皮都有可能。

更多精彩影音：

關鍵字： 柴犬網襪雞掰皇后 ももちゃん長腿

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