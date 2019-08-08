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半夜驚見小狗跛腳遊蕩！送醫治好骨折...「萌臉燦笑」找新家

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▲半夜驚見小狗跛腳遊蕩！送醫治好腳骨折...「萌臉燦笑」等新家。（圖／新北市動物保護處提供。）

▲可愛的小黑黑毛色「黑到發亮」，眼睛也圓圓大大，模樣相當呆萌，目前正在找新的爸爸媽媽。（圖／新北市動物保護處提供。）

記者林韋辰／綜合報導

小黑正在等新家！新北市動物保處5月中接獲民眾報案，得知一隻2個月大的奶汪「黑黑」在路邊遊盪、走路還一跛一跛。動保員趕緊送牠到榮星動物醫院安置，觀察到牠左後腳骨折，有癒合骨痂等狀況，並在3天後轉送動物之家醫治，成功讓小黑黑走路姿勢正常，目前也正在替牠找新的家，等待有緣人認養。

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動保處表示，駐區獸醫黃繼霆說小黑黑剛來時的確能夠行走，但左後腳角度異常，觸診可以明顯觸摸到左側股骨近端有變厚，已有骨痂形成，所以才會走路搖晃。經照X光診斷確認幼犬左側股骨近端及股骨頸處曾經骨折過，錯位處已有癒合組織。「由於牠還小，加上股骨斷端錯位嚴重，為了讓牠日後能有較佳的生活品質，黃繼霆便安排手術將股骨近端骨折黏合處分開後，再重新以骨釘固定，手術後包紮固定4週，來讓骨折處重新長回正確位置。」

▲半夜驚見小狗跛腳遊蕩！送醫治好腳骨折...「萌臉燦笑」等新家。（圖／新北市動物保護處提供。）

▲小黑成功做完手術。

小黑黑術後經過長時間休養，再經X光確認手術骨折復位處已完全癒合，6月中旬將固定骨釘移除，並將這隻幼犬進行早期絕育，把卵巢子宮去除，目前已完全康復。黃繼霆表示，小黑黑是隻親人愛玩的幼犬，目前牠還在中和動物之家等待一個溫暖的家。

▲半夜驚見小狗跛腳遊蕩！送醫治好腳骨折...「萌臉燦笑」等新家。（圖／新北市動物保護處提供。）

▲獸醫用X光確認手術骨折復位處是否完全癒合。

農業局長李玟表示，新北市為友善動物城市，為維護動物幸福安全，動保處已成立動物救援勤務中心，並有夜間特約動物醫院和毛寶貝醫療中心，24小時全年無休處理動物救援案件。民眾有發現需要救援動物，可通報動保處專線2959-6353，可以幫助動物脫困，並可藉由後勤醫療，讓流浪動物獲得妥善照顧，愛護動物從心出發，新北市零棄養、零安樂政策，動物友善城市。

領養不棄養！動保處設立的「認養平臺」可看更多待認養的毛小孩，

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▲半夜驚見小狗跛腳遊蕩！送醫治好腳骨折...「萌臉燦笑」等新家。（圖／新北市動物保護處提供。）

▲小黑黑剛來動物之家時是跛腳。

▲半夜驚見小狗跛腳遊蕩！送醫治好腳骨折...「萌臉燦笑」等新家。（圖／新北市動物保護處提供。）

▲新北市動保處與13家動物醫院簽約合作夜間愛心醫療站，作為動保處夜間救援流浪動物專責照護醫療機構。

其它更多影片：

關鍵字： 流浪狗救援榮星動物醫院骨折認養

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