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阿金太胖走5步就喘…險安樂　遇見她「重新練習走路」狂甩45KG

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▲▼阿金太胖走5步就喘…險安樂　遇見她「重新練習走路」狂甩45KG（圖／翻攝自「This is Kai」臉書粉絲專頁）

▲凱伊曾胖到78公斤，甩掉45公斤以後成為健康的狗狗。（圖／翻攝自「This is Kai」臉書粉絲專頁，下同。）

記者吳美依／綜合報導

來自加拿大的黃金獵犬凱伊（Kai）一度胖到78公斤，被前任飼主帶到醫院要求安樂死，幸好獸醫師趕緊為狗狗找家。新主人潘姆（Pam Heggie）耐心地帶著汪汪每天散步三趟，接受水療練習肌耐力，終於成功幫助毛孩甩掉45公斤，「牠願意用一整天專心面對一件巨大的挑戰，而且真的做到了。」

潘姆透過艾伯塔省不適應動物救援（Misfits of Alberta Animal Rescue）遇見凱伊，初次見面時，還以為看到一張大桌子，「我不了解牠的過去，但我知道牠很需要幫助。」獸醫從沒見過超重程度如此誇張的動物，只能建議新飼主，「妳做任何事情都會幫助到這隻狗狗，對牠都有好處。」

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▲▼阿金太胖走5步就喘…險安樂　遇見她「重新練習走路」狂甩45KG（圖／翻攝自「This is Kai」臉書粉絲專頁）

▲凱伊剛回家時連三階小樓梯都走不上去。

凱伊第一天回家時，花了20分鐘才勉強爬上前院的三階樓梯，接下來執行嚴格飲食控制，在主人上班前、下班後和晚上都出門散步，終於逐漸進步。潘姆說，「一開始真的非常困難，說真的，牠才走5到10步就要躺下來喘氣。我們就先練習走到隔壁鄰居的車道，成功以後再試著走到再隔壁的一家去。」

潘姆看得出來，這一切對於凱伊而言多麼辛苦，不過這隻樂天的狗狗永遠掛著憨笑，傻傻努力著，從來沒有放棄，「牠知道我是來幫忙的，而且我們一定做得到。」

汪汪開始有了明顯的進步，能夠獨自走完一個街區，跳上床鋪或是車子，甚至在公園裡跑步。潘姆笑著說，「真是太瘋狂了。這就像是養小孩，你看著牠們長大，開始好奇這一切怎麼發生。」

▲▼阿金太胖走5步就喘…險安樂　遇見她「重新練習走路」狂甩45KG（圖／翻攝自「This is Kai」臉書粉絲專頁）

▲凱伊減重成功，露出可愛的燦笑。

潘姆說，現在的凱伊終於成為一隻「普通」的狗狗，「我每一次看著牠，幾乎都要忘記當初的牠如此支離破碎。」她也感性地說，毛孩每一天都讓人驚豔，「牠就是這麼地快樂，不擔心昨天，也不擔心明天，完全專注在當下要努力的事情。我從這孩子身上學到很多。」

關鍵字： 北美要聞加拿大黃金獵犬減重過重安樂死艾伯塔省不適應動物救援Misfits of Alberta Animal Rescue

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