晚一分鐘開飯！萌貴賓氣到「腳裝彈簧」　網笑：無聲跳跳馬

記者吳鎮良／採訪報導

不管有什麼天大的事情，吃飯最重要，一定要先填跑肚子。雲林縣斗南有隻可愛的紅貴賓「强嗡來」非常貪吃，每天都要求家人要在5點整準時放飯給他享用，不過這天家人不小心晚了1分鐘才開飯，沒想到强嗡來就惱羞了起來，氣得在原地蹦跳，就像一隻跳跳馬一樣，模樣逗趣又可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主林碧君日前在臉書寵物社團「貴賓狗家族」PO出一段影片並註解笑說，「沒有5點準時開飯的話，家裡一定就會出現一個跳跳馬。」畫面中可以看到，强嗡來因為不滿家人沒有準時放飯，開始鬧脾氣；只見他同手同腳一起向上跳，不過每次都跳不高，而且他也不會亂叫，就只是在原地跳阿跳生悶氣。

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▲只要沒有準時在5點放飯，强嗡來就會氣噗噗。（圖／飼主林碧君提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲强嗡來喜歡安靜，參加狗聚時如果有狗狗太吵，他會過去制止。



目前5歲大的强嗡來是位很有個性的小男生，雖然跟人很好但不親狗。飼主林碧君說，「因為阿祖是福州人，所以用了這個少見的姓氏，加上當初去帶他回家的時候，剛好經過一大片鳳梨田，但叫旺來我覺得俗，所以改字叫『嗡來』，姓和名都跟人家不一樣。」

强嗡來平常時的個性都非常溫和，但是只要一到吃晚飯的時間，就會變得稍微暴躁點，只要慢了一分鐘開飯，他就會像影片中那樣氣噗噗。飼主林碧君表示，「强嗡來不太會吠叫，因為他很討厭吵，如果朋友來家裡或是去狗聚時，別人太吵他就會當起糾察隊出聲制止，除非有陌生人靠近家裡，不然很少聽到他的聲音。」

▲强嗡來專門欺負二哥，但二哥卻非常疼他。



▲强嗡來是全斗南唯一帶天珠的狗，在當地非常有名。



這段有趣的影片在網路上曝光後，不到一周就湧入上千名網友按讚，許多人都紛紛留言笑說，「太可愛了，姨姨抱一個」、「我們家也準時吃飯，不然吵死了」、「哈哈哈跳得好可愛」、「超羨慕狗狗會準時吃飯」、「完全沒殺傷力的生氣」、「我家都要三催四請的」、「很有時間觀念的毛寶貝」、「一開始沒點開還以為他在邊跳邊叫，結果原來是安靜的等」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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