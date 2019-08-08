幫愛犬拍照...無意間捕捉到「狒狒顯靈」　網笑噴：看一次終生難忘

▲貴賓犬無意間打個哈欠，卻被拍成像狒狒。（圖／飼主莊仴仴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者吳鎮良／採訪報導

有時最經典的照片，往往都是在一剎那的時間拍攝到的。飼主莊仴仴‎這天看到愛犬油甲貴（油條的台語）趴在地上放空看起來很可愛，於是拿起手機想來幫牠拍張照片，未料才一按下快門，油甲貴竟恰巧地打了哈欠......。馬麻將拍到的照片分享在臉書和網友分享，許多人紛紛笑說，「看一次終生難忘！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主莊仴仴日前在寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並註解，「當你抓到狒狒的那一瞬間，就是要把牠的照片放大...放大...再放大...」。照片中，全身毛絨絨的油甲貴趴在地板上，五官擠成一團、舌頭吐出，滑稽的臉蛋像極了一隻狒狒。

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▲真的只是毛澎！

▲油甲貴是爸拔6年前在菜市場撿到的毛孩。

今年8歲的油甲貴是位帥氣的貴賓男生，個性孤僻的牠不會跟家裡另外4隻毛孩一起玩；此外，當初爸拔撿到牠的時候體重還不超過3公斤，不過現在足足有7公斤。飼主莊仴仴表示，「油甲貴是愛利西體帶源體，治療的時候隔離了半年，可能也是因為這樣個性變得孤僻吧！」

這張貴賓一秒變狒狒的照片目前已累積1千400多個按讚數，許多網友看了都紛紛笑說，「這復活島上的摩艾石像是吧」、「怎麼辦本來不覺得像，但越看越像」、「請問哪裡可以抓到狒狒？」、「哈哈哈狒狒飼養在家裏好嗎」、「原來是狒狒啊！我還以為是貴賓」、「好療癒的狒狒」、「美容師很重要哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲飼主莊仴仴家中一共有5隻毛孩。

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