颱風來了別趕浪浪！牠們只盼躲避之處　風雨後就會離開

▲強颱利奇馬撲台，浪浪盼一個躲雨之處。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者呂欣潞／綜合報導

強颱利奇馬暴風圈8日晚間將影響台灣，民眾在防範颱風的同時，無家可歸的浪浪卻沒有一個棲息之地。插畫家寶總監心疼浪浪的遭遇，曾於2016年繪製插圖，呼籲民眾看到浪浪在騎樓躲雨時別驅趕，「牠不像我們有家可以回去，風雨過後就會自己離開了。」

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利奇馬8日上午轉為強烈颱風，民眾可透過颱風動向掌握防災要件，但在外頭的浪浪們卻別無選擇，牠們只能不斷尋找能夠躲避風雨的地方，能不能獲得溫飽都是個問題，2013年蘇力颱風來襲時，苗栗就曾有一隻流浪犬沒有可以躲避風雨的地方，驚險受困懸崖，所幸經過民眾通報，才能平安無事成功獲救。

▲不要驅趕躲雨的浪浪，讓牠們有棲息之地。（圖／粉絲專頁寶總監與秋田犬泥褲總裁提供）

寶總監於2016年繪製插圖，呼籲民眾如果在颱風天看到浪浪在躲雨，「不求帶回家，只求不要趕牠走，讓牠能有個地方避雨，風雨過後牠就會自己離開了。」浪浪們需要的只是一個可以暫時生存的空間，若遇到在屋簷或騎樓遮風避雨的浪浪，請不要欺負牠們或進行驅趕，就是對浪浪最大的幫助！

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▲颱風天別驅趕浪浪，也是幫助牠們的一種方式。（圖／記者周宸亘攝）

中央氣象局8日上午8時30分針對強颱利奇馬發布陸警，暴風圈預計最快8日深夜至9日清晨前觸陸，屆時基隆北海岸、宜蘭有可能出現8-10級強陣風，不排除還有再增強可能。民眾在防範颱風的同時，記得留意生活周遭的浪浪，讓牠們能有遮風避雨的空間。若看到受傷或受困動物，可以通報動保處進行救援，任何一個流浪動物的生命都是非常寶貴，一起幫助牠們平安度過這次颱風。

▲利奇馬颱風不排除還有增強的可能。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）



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