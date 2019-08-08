主子玩條狀物...細看是「三角頭毒蛇」！　爸嚇壞上網求救

▲貓咪抓毒蛇回家，讓貓奴當場嚇壞。（圖／網友徐樂天授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

「抓到眼鏡蛇我也是醉了...該怎麼處理？」台南西港區飼主徐樂天日前崩潰分享，這天她回到家，發現家裡的虎斑貓春桃在角落把玩條狀物品，仔細看才發現是一條眼鏡蛇，讓他嚇得拿掃把和水桶，趕緊將毒蛇和貓咪隔開，並上網求救。影片分享出來也有許多網友好奇蛇的下落。

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▲喵：為什麼把我的禮物拿去丟掉（眼神死）。

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飼主徐樂天表示，2歲多的春桃是個活潑好動的小女生，經常會家裡附近的草地曬太陽，玩累了就自已開門回家。「這天是我下班回家，無意間看到春桃咬著一條東西，遠遠看類似是蛇的尾巴在擺動，沒想到一靠近就發現是台灣特有毒蛇之一的眼鏡蛇」，擔心春桃會被咬傷，便將蛇暫時放進水桶。

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▲▼春桃是個活潑的小女生。

畫面中可以看到，水桶中有一條年幼的小蛇，拱起背部露出招牌三角頭，露出萌萌的大眼，站起來向前示威，背上的眼鏡花紋相當吸睛。影片分享出來之後，許多網友紛紛留言，希望版主能將小蛇放生，「打電話問野生動物急救協會，問他們適不適合放生 在哪裡放生好」、「沒記錯的話，貓咪的速度是蛇的7倍」、「奉上罐罐壓壓驚」、「還好貓咪沒事」、「小蛇os:老子只是晨間散步，有必要一開始就把老子抓來獻禮嗎」、「拜託放了牠吧，看起來還只是個孩子。」

徐樂天事後受訪也回覆，目前已經把小蛇送到消防局，請他們幫忙處置，結束這場有驚無險的奇遇記。

＊《ETtoday寵物雲》提醒：眼鏡蛇為台灣原生的蛇種，牠們並不會主動攻擊或追逐人。

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