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嬤寶舞麥愛用手挖飯　聽到「阿嬤來了」馬上埋頭嗑：人家有乖乖喔

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記者陳靜／採訪報導

在最愛的阿嬤面前一定要表現最優秀的自己！桃園中壢的喵星人「舞麥」是個超級嬤寶，只要阿嬤不在的時候，牠就會偷偷用手挖飯來吃，這天媽媽再度目擊牠這樣的壞習慣，於是故意騙牠說「阿嬤來了」，沒想到舞麥聽到後，馬上收起手手，埋頭乖乖用嘴巴吃，超無厘頭的反應讓媽媽傻眼笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪舞麥聽到阿嬤來了，秒收手用嘴巴吃飯。（圖／臉書粉專「I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎」授權提供）

▲貓咪舞麥超愛用手挖飯吃。（圖／臉書粉專「I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎」授權提供，下同）

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▲貓咪舞麥聽到阿嬤來了，秒收手用嘴巴吃飯。（圖／臉書粉專「I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎」授權提供）

▲但是一聽到阿嬤來了，秒收手低頭。

馬麻Marquise Li笑說，「舞麥是個很奇怪的女生，很吃貨很愛講話很愛阿慧（阿嬤名）。」一直以來，舞麥都有個喜歡用手吃飯的壞習慣，但是因為阿嬤不喜歡這樣，認為細菌會被牠吃進肚子裡，所以只要看到就會碎唸喵喵一番；舞麥也非常聽阿嬤的話，因此只要阿嬤在場，牠就不敢這樣做。

▲貓咪舞麥聽到阿嬤來了，秒收手用嘴巴吃飯。（圖／臉書粉專「I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎」授權提供）

▲「什麼！我最愛的阿嬤來了？」

其實在5年多前，舞麥剛被撿回家裡的時候，阿嬤非常反對飼主養貓，認為貓咪是種很「陰」的動物，也曾放話要趁她上班時，把舞麥抓去丟掉。殊不知現在卻是個超級貓奴，常常都會陪著毛孩吃飯，每到放飯時間，舞麥就會拉著阿嬤看牠吃飯，接著表現出得意的神情，日復一日，祖孫倆就培養出如此密不可分的好感情了。

▲貓咪舞麥聽到阿嬤來了，秒收手用嘴巴吃飯。（圖／臉書粉專「I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎」授權提供）

▲舞麥是個超級嬤寶，非常喜歡跟阿嬤塞乃。

▲貓咪舞麥聽到阿嬤來了，秒收手用嘴巴吃飯。（圖／臉書粉專「I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎」授權提供）

▲「阿嬤快來看，我吃肉泥也很乖喔！」

除了「阿嬤來了」之外，舞麥還聽得懂非常多人話，每天睡前馬麻都會和牠說要「眼睛閉閉」，沒想到牠就像小朋友一樣，乖乖把眼睛閉起來香甜入睡；喜歡按摩的舞麥一旦聽到媽媽說「要按摩了」，就會高興地跑過來就定位，接著不斷喵喵叫，彷彿說著，「好，來喔～爽！」超搞威的模樣就像是有工讀生住在裡面呢！

▲貓咪舞麥聽到阿嬤來了，秒收手用嘴巴吃飯。（圖／臉書粉專「I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎」授權提供）

▲戲精喵舞麥非常愛演，逗趣反應吸引超多粉絲關注。

▲貓咪舞麥聽到阿嬤來了，秒收手用嘴巴吃飯。（圖／臉書粉專「I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎」授權提供）

▲只要有食物，舞麥就會變得超愛撒嬌。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑翻表示，「阿嬤魔咒XD」、「看100次笑101次」、「立馬變換吃吃模式」、「太好笑了」、「這是人嗎XD超口愛」、「切換超快的耶」、「果然是阿嬤的金孫」、「後面那句拎阿嬤勒笑死」、「到底怎麼聽得懂阿嬤來了啦！太厲害了～」、「上次喝水也是用手撈，麥媽一喊阿罵來了就趕快用嘴喝」、「那下次阿嬤真的來的時候就不要提醒舞麥（太壞）」、「好像鬧哄哄的教室裡，突然有人喊『老師來了！』」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪舞麥聽到阿嬤來了，秒收手用嘴巴吃飯。（圖／臉書粉專「I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎」授權提供）

▲舞麥：手是用來吃飯的，不是給你看的。

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關鍵字： 喵喵舞麥吃飯阿嬤

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