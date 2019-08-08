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是偶像！服務犬見到公主忍不住興奮躺地　超萌反應融化所有人

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▲▼服務犬見到迪士尼偶像！興奮躺地合照　超萌反應融化所有人。（圖／翻攝自The Dodo）

▲服務犬娜拉看到最喜歡的公主興奮的衝去討摸。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

狗狗見到最喜歡的偶像，喜悅的情緒破表！國外一隻服務犬娜拉(Nala)樂於享受自己的工作，這天飼主為了獎勵牠，特別準備了迪士尼的門票，讓狗狗好好放鬆一番。當娜拉進到園區，看到心愛的公主們，忍不住興奮地衝到她們腳邊，躺地翻肚要討摸摸，超可愛的反應讓現場所有人融化。

▲▼服務犬見到迪士尼偶像！興奮躺地合照　超萌反應融化所有人。（圖／翻攝自The Dodo）

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▲娜拉每年都會跟飼主到迪士尼遊玩。

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娜拉是飼主梅根(Megan Leigh)專屬的服務犬，1人1狗感情非常好，雖然經常要待命，但娜拉總是樂在其中，每一天都認真上班，喜歡陪在人身邊。為了感謝娜拉的付出，家人休假都會帶著狗狗去迪士尼樂園見見牠最愛的偶像，這已經成為每年的傳統，甚至還有專屬他們的米奇髮箍。

梅根本身是迪士尼的粉絲，但是在遇到服務犬娜拉之前，從未到園區參觀過，「我的健康問題會影響旅行，所以一直沒辦法來參觀。直到現在有娜拉陪伴，我們能一起享受快樂的旅程，牠幫助我更加獨立。」更幸運的是，娜拉同時也是公主系列的超級粉絲！

▲▼服務犬見到迪士尼偶像！興奮躺地合照　超萌反應融化所有人。（圖／翻攝自The Dodo）

▲娜拉與飼主梅根。

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當娜拉走到公主所在的神奇王國，心裡的喜悅早已藏不住，走到公主們旁邊露出粉絲憨笑，討在腳邊要討摸摸跟和照。梅根笑說，娜拉最喜歡的2個公主是愛麗兒跟仙杜瑞拉，牠與公主一起玩耍時，都被當成明星對待，「因為我們是年度通行證的持有人，他們看到狗狗都會很熱情的打招呼的說，很高興再次見到你，娜拉！」這都讓牠非常的開心。

▲▼服務犬見到迪士尼偶像！興奮躺地合照　超萌反應融化所有人。（圖／翻攝自The Dodo）

▲梅根和米奇米妮合照。

梅根很感謝娜拉每天的辛勞付出，除了照顧基本的飲食，設備上也十分謹慎，夏天時會確保狗狗的冷卻背心和短靴，不讓牠的肉墊受傷，「我們是最好的朋友和團隊，牠幫助我，我幫助牠，多虧了牠的出現，才讓我的生活更加完整。」

關鍵字： 服務犬迪士尼樂園仙杜瑞拉小美人魚偶像合照

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