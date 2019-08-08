走失1個月！爸跳水溝喊Momo　「虛弱喵聲慢慢靠近」一看快哭

▲爸爸跳進水溝呼喚愛貓，結果真的找到了。（圖／飼主Junming Ji提供）

記者何睿宜／採訪報導

能重逢真是太好了！飼主Junming Ji的愛貓Momo上個月跑出家門走失，他找了1個月都沒下文，就在快絕望時，收到了相關消息說，貓咪就在附近的國小。Junming Ji和爸爸趕緊前往尋找，果真就在一處水溝找到了Momo，只不過牠變得虛弱又消瘦，讓人十分心疼。

Junming Ji受訪時表示，Momo於7月6日不小心跑出去，當時雖然有鄰居發現，但因為不知道是哪家的貓，就帶到附近國小「放生」。Momo走失後，Junming Ji和家人到處張貼協尋資訊，但遲遲沒有回音，原本以為沒有希望了，卻在8月3日得知「有人在國小操場看到並餵養牠」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲Momo走失1個月，原來就藏身在附近的國小水溝裡。（圖／飼主Junming Ji提供）

當天下午，Junming Ji和爸爸立刻出發到國小找貓，苦尋了一陣子都沒看到愛貓蹤影，經過電話詢問才知道，Momo可能在更後面的水溝，「我爸就把水溝蓋打開跳下去，一直叫Momo，突然聽到虛弱的聲音，慢慢的聲音越來越近，才發現真的是Momo。終於找到牠了，感動。」

▲Momo離家1個月，變得十分消瘦。（圖／飼主Junming Ji提供）

▲找回Momo，大家十分感動，同時也相當心疼。（圖／飼主Junming Ji提供）

Junming Ji說，其實一開始在水溝和Momo重逢時，牠感覺不太認得人，「很害怕，一直想躲回水溝。」最後才被抱出來，帶回家好好休養，「目前Momo狀況還ok，食量很好，只是變得比較黏我爸。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Momo剛被找回家時的模樣。（圖／飼主Junming Ji提供）

他將這段失而復得的故事po上網，短短幾天就累積超過2萬讚，網友們紛紛留言，「好感人哦⋯變好瘦！好險回家了」、「趕快先抱緊處理～好心疼，記得多給牠吃補品補一下」、「嚇死寶寶啦！下次牠一定不敢出門啦」、「太棒了！恭喜回家！」；也有網友提醒，未來家裡一定要裝設寵物防護措施，才能避免這樣的事情再度發生。

▲Momo走失前。（圖／飼主Junming Ji提供）

▲Momo小時候。（圖／飼主Junming Ji提供）

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