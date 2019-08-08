相隔4個月再度偷窺！鬆獅翹高「渾圓蜜桃臀」　網歪樓：想捏

記者吳鎮良／綜合報導

還記得鬆獅犬「阿肥」嗎？大約4個月前，牠經過一戶人家，急忙地把屁股翹高、把頭趴下來往裡面瞧，有時還作勢想要爬進去，就好像偷窺狂一樣！沒想到最近阿肥又想偷看這戶人家了，而且這次屁股翹得比上次還要高，讓網友們紛紛歪樓說，「好想捏捏看」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專「我是鬆獅阿肥」日前在寵物社團分享一段影片，並以狗狗的口吻說，「好久沒有來偷窺鄰居了，屁股翹高看得比較清楚。」畫面中可以看到，阿肥將前半身壓低，後半部翹高，只為了想看到鐵門背後的畫面；只見牠大方秀出自己豐滿的蜜桃臀，絲毫不害羞，最後過了將近一分鐘的時間，牠才一臉滿足的走向主人身旁。

請繼續往下閱讀...

▲阿肥為了想偷看鐵門之後的畫面，趴在地上把屁股翹高。（圖／臉書粉絲團「我是鬆獅犬阿肥」授權提供，下同）



▲4個月前阿肥也這麼做過。



這段有趣的影片不到3小時，就累積將近500個按讚數，許多人看了都留言笑說，「好想捏捏阿肥」「屁股好迷人」「想不到阿肥肥還挺嫩Q的」「警察叔叔～就是牠」「有什麼好康的，可以分我一點位置看嗎？」；甚至還有人懷疑，是不是因為裡面有美女，不過馬麻先前接受《ETtoday寵物雲》採訪時就曾表示，「那裡是倉庫沒有人居住，有時小動物會在裡面，阿肥可能被吸引才會不斷往裡面看。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲鐵門背後是倉庫，可能有小動物在裡面吸引了阿肥的注意。

相關圖文報導：

鬆獅半夜「瑜珈姿勢」偷窺鄰居 媽無奈：這樣人家會報警



更多精采影音：