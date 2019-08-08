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鬆獅術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「飽滿圓肚」笑：阮湯圓呷就霸內！

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記者陳靜／綜合報導

祖孫倆又來放閃了！住在高雄的網友莊家萱家中的鬆獅犬「湯圓」和阿公的好感情令人稱羨，先前湯圓被醫生診斷出下顎長出一塊小腫瘤，因此立即安排手術切除，這天手術順利結束後，毛孩已經開始能夠自己喝水、吃飯，食慾也非常好，沒想到阿公見狀竟一把抱起汪汪，甚至輕拍牠圓滾滾的肚子展開一段超閃對話。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲鬆獅犬湯圓吃飽被阿公抱在懷裡拍肚。（圖／有點毛毛的／網友莊家萱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲J個肚肚...看起來就吃hen飽。（圖／有點毛毛的／網友莊家萱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

阿公輕輕摸了湯圓的肚子笑說，「就霸內！阮湯圓呷就霸內！五霸謀？呷五霸謀？」雖然湯圓只是一臉慵懶地躺在阿公的懷裡，沒有多作回答，但是從牠飽滿的小肚肚可以看出「真的吃很飽」，也可以從牠放鬆的表情發現，牠根本就是個超級阿公寶，互相擁抱取暖幾乎是每天都會上演的情節。

▲鬆獅犬湯圓吃飽被阿公抱在懷裡拍肚。（圖／有點毛毛的／網友莊家萱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲湯圓幾乎天天都會和阿公黏緊緊。

7月底時，馬麻帶著湯圓到醫院洗牙，醫生意外發現牠的右下顎有個1x1x2公分的腫瘤，送病理切片化驗後，確診為惡性黑色素瘤，因此家人立馬決定幫毛孩安排手術，他們一開始非常擔心不捨，所幸最後手術順利成功，湯圓的身體狀況也恢復得很好，不僅能夠自己進食，且吃得不少，晚上還經常睡到打呼，而後續也將會配合醫院療程、服用加強免疫的保健品、食療，期許湯圓能夠早日康復。

▲鬆獅犬湯圓吃飽被阿公抱在懷裡拍肚。（圖／有點毛毛的／網友莊家萱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲湯圓日前被檢查出惡性黑色素瘤，所幸手術非常順利。

飼主為了慶祝父親節，因此把先前拍到祖孫再度放閃的影片PO到臉書社團「有點毛毛的」，網友看了紛紛笑回，「看臉就知道是親生的」、「湯圓的健康是給爸爸最好的父親節禮物」、「阿公的寶貝，要早日康復喔！」、「真的超疼」、「湯圓棒棒，要繼續加油加油哦」、「幸福的孩子」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 鬆獅犬湯圓阿公手術肚子

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