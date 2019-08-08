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主子爽躺VIP位看風景！媽沒檢查就出門　嚇壞隔壁駕駛：快停車

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記者闕雁琳／綜合報導

水岸第一排座位看風景！國外一名貓奴日前分享一段有驚無險的影片，這天她急著出門，拿好包包開車出門，才剛出家門就聽到某處傳來貓叫聲。幾分鐘過後，隔壁的駕駛突然搖下車窗大聲提醒，「你的車頂上有貓！」這才驚覺自家的愛貓竟然躺在車頂，被載出來兜風了。

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Eva Reeta當時要開車載表弟去上學，途中不斷聽見喵喵叫，原本她並不在意，直到其他駕駛突然出聲提醒，才發現原來是自家的貓咪躺在車頂，無意識的把牠載出來兜風。影片中可以看到，一隻中分頭乳牛貓躺在車頂，飼主急著上車，忘記檢查愛貓的位置，發動後就一路倒車出去，貓咪Cimek似乎剛睡醒，一臉困惑的看著移動的路面，接著「咻～」被載走。

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Eva Reeta表示，貓咪Cimek很喜歡睡在車頂上，以往當車子發動的時候就會自己離開，然而這次卻沒有，加上自己也快遲到，沒有注意到貓咪，幸好只開了幾分鐘便發現，才沒有造成事故，Cimek並沒有受傷。

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監視器畫面貼到網路上之後逗樂無數人，許多網友看完紛紛留言笑說，「車頂Vip兜風！」、「隔壁駕駛：你車頂上有貓！　飼主：謝謝，我還你靴子裡有蛇勒」、「訪問貓為什麼不逃走：就腳麻，要怎麼下來？」、「莫名其妙就被載走了XD」、「幸好沒有受傷，以後一定要注意啊！」、「旁白太好笑」、「水岸第一排是怎樣哈哈哈」。

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關鍵字： 座位風景兜風駕駛

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