動物園才剛歡慶母獅誕下2子　3天後…牠竟發狂吃掉雙胞胎

▲成年的獅子通常會吃掉弱勢的孩子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳宥芯／綜合報導

德國萊比錫動物園(Leipzig Zoo)上週五一隻5歲的母獅基佳利（Kigali）成功誕下2子，讓園區人員非常開心，沒想到3天之後，牠竟然發狂的吃掉寶寶，讓大家十分錯愕，且由於小獅子屍骨無存，所以無法驗屍。對此，有網友認為，這是基佳利第一次當媽媽的原因；但也有人表示，是長期被關在動物園所導致的行為。

根據Inquisitr報導，基佳利失常的舉動讓園區人員始終無法理解，因為在吃掉寶寶之前，牠的身體都很健康，且分娩前後都吃得很好，但卻在星期一幫孩子梳洗完後，便一口將牠們吞進肚子裡，對此，園區人員推測可能是因為牠第一次當媽媽，所以還不熟悉自己的孩子，或者有可能是因為小獅子的身體有問題。

請繼續往下閱讀...

而此事在網上也引發強烈討論，有網友認為，「這本來就是自然生態，人類不應該去干涉」，但也有人表示「你認為被囚禁起來後，牠的精神狀況會如何？」、「為何到了2019年，我們還有動物園？」。不過，根據非洲地理雜誌《Africa Geographic》指出，大型貓科動物殺嬰的現象並不少見，儘管該舉動通常出現在成年獅子身上，尤其以公獅居多。

通常大型貓科動物殺嬰的目的是為了讓孩子「適者生存」，某些動物則主要是希望能增加繁殖機會、解決食物與資源短缺問題等，但若是小獅子身體本身很虛弱、有殘疾或疾病等，母獅便會將孩子直接吃掉，另一方面，公獅也有吃小獅子的行為，因為母獅通常為了要養育孩子就不會發情，所以只有殺死孩子，才能再次交配並生育。