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聰明柴柴奸詐裝乖　半夜偷偷「優雅式越獄」被媽媽抓包

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實習記者呂欣潞／綜合報導

8個月大的柴柴「麵茶」不喜歡待在籠子裡面，所以時常趁一旁沒人時偷偷「越獄」，以為神不知鬼不覺，沒想到一切的行為早被媽媽發現，整個奇葩過程都被錄了下來，令人驚訝的是，麵茶竟然是用嘴巴開鎖出來的！

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▲聰明柴奸詐裝乖　半夜偷「越獄」被媽媽抓到。（圖／網友朱雀珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲麵茶奸詐裝乖　半夜偷「越獄」被媽媽抓到。（圖／即新聞／網友朱雀珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

聰明的毛小孩總會有讓人意想不到的舉動，影片中可以看到，麵茶趁家人都不在客廳的時候，用嘴巴叼起了門鎖，還非常貼心的輕輕放在籠子裡，最後把門推開成功逃出籠子。如此熟練的技巧，堪稱史上「最優雅的越獄」，可以看出來牠並不是第一次這麼做！

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▲麵茶不喜歡待在籠子裡。（圖／網友朱雀珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麵茶不喜歡待在籠子裡。（圖／即新聞／網友朱雀珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主朱雀珍紀錄聰明柴「麵茶」的奸詐行為，令人好氣又好笑。她說其實以前要把麵茶關進籠子裡時，都要來場追逐戰，「結果現在麵茶懂得越獄之後，都會自動自發進籠。」朱雀珍說，其實麵茶平常很乖巧不會亂叫，就是越獄技巧高超，讓人哭笑不得。

▲除了越獄以外，麵茶平時很乖。（圖／網友朱雀珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲除了越獄以外，麵茶平時很乖。（圖／即新聞／網友朱雀珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看完機智柴柴麵茶的影片留言表示，「好聰明，不慌不忙的」、「很優雅的越獄」、「妳確定裡面不是工讀生」，大家對於麵茶的行為也嘖嘖稱奇。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 柴犬柴柴汪星人越獄聰明

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