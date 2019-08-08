廚房餅乾少4塊！哈士奇打哈欠裝傻...巨大證物早就出賣牠XD

▲哈士奇偷吃留下超大證據，當場被抓包。（圖／翻攝自LADbible臉書）

記者闕雁琳／綜合報導

演技高達100分，只可惜從偷吃的瞬間就注定失敗。國外一名飼主日前分享自家哈士奇蠢萌的事蹟，這天飼主在廚房烤餅乾，只是離開一會兒就消失了4塊，只見旁邊的狗狗先是裝無辜打個哈欠，緩慢的走掉，想趁機逃離這個是非之地，精湛的演技相當逼真，完全不知道脖子上的爐架早就已經出賣牠。

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畫面中可以看到，這名飼主從客廳走回廚房，突然發現準備要烘培的餅乾有4塊硬生生消失，正當他疑惑的轉頭看向愛犬，哈士奇立馬裝沒事，打哈欠露出可愛的表情，一臉像是在說，「真的不關我的事喔！人家什麼都沒做」，用緩慢的速度心虛想要逃走，但牠的項圈卻在偷吃時勾到爐架，直接整片帶走，爆笑的舉動讓主人當場哭笑不得。

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事後臉書粉專LADbible也分享這段影片，許多網友紛紛笑翻，跟著分享自家哈士奇類似的糗事，「我家的之前去翻圾桶，直接被蓋子困住」、「哈士奇的智商從沒讓我失望」、「我很確定是爐架自己勾到項圈的，絕對不是狗狗偷吃」、「如果沒看到爐架會被牠的演技騙過XD」。

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