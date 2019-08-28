毛孩鈣磷吃不夠！「7黃金食物」超補骨本...這些完勝牛奶必選

圖、文／毛起來 MaoUp

毛孩跟人類一樣需要「顧骨本」，特別是習慣吃鮮食的毛孩。受食材的鈣磷比例影響，大部分的食材鈣多、磷更多，導致鈣質無法吸收。如果鈣質攝取不足，老年容易出現關節症狀、活動力也會下降……怎麼辦？別擔心！我們挑選出7種黃金鈣磷比例食材來幫毛孩補鈣。

1.秋葵





秋葵盛產於夏季，又被稱為「美人指」。不但鈣質多、膳食纖維豐富、也含維生素A，有助眼睛黏膜細胞增長。

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2.莧菜









莧菜富含多種維生素，除了鈣質以外鐵質也很豐富。由於口感軟嫩，很適合當作高齡毛孩的鮮食食材。

3.綠豆芽







綠豆芽的含鈣量更勝牛奶，清脆的口感也會讓毛孩覺得新鮮。綠豆芽的維生素C也十分豐富，建議避免高溫久煮，以免營養流失。

4.豆腐







豆腐除了鈣質，也含有卵磷脂與異黃酮，是十分營養的食材。有助於血管與神經細胞生長、延緩老化。但有些毛孩容易脹氣，建議適量食用。

5.小魚乾







小魚乾不但是食材中的鈣質之最，更有高鈣磷比，讓鈣質確實吸收。建議挑選無鹽小魚乾，以免補鈣卻傷腎。小魚乾較為堅硬請飼主小心餵食，也可用水泡軟，高齡毛孩也能開心享用。

6.蝦米







無調味的小蝦米同樣擁有豐富鈣質，對貓咪來說更合適。烹調後蝦米的湯汁也可有助毛孩多喝水。

7.乳酪









乳酪是很好的天然調味料，毛孩都喜歡乳酪香濃的味道。當夏天來臨或毛孩挑食時，添加乳酪能補充鈣質，還能促進食慾。記得挑選無鹽乳酪，讓毛孩吃得更安心。

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