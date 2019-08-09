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樹懶快轉嗎？胖橘偷洗澡巾失敗「倒掛爬行」　網笑：台灣特有種

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記者林韋辰／採訪報導

這隻「樹懶」動作超快，一定是快俠！高雄1歲大的橘貓「Cooper」超搞笑，每次見媽媽進去洗澡，一定待在門口喵喵叫，硬叫對方開門放牠進入。這天媽媽剛好上廁所，調皮的Cooper準備偷咬「洗澡巾」，結果一個跳躍失策，變成四腳朝天、像樹懶一樣地倒掛架子上，當場讓媽媽笑不行。

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從影片中可見，Cooper化身動作敏捷的樹懶，只見牠兩手緊緊抱住架子，後腿也尷尬地不知前進還是後退。礙於這個姿勢、這個重量超難抓住施力點，Cooper撐不到幾秒鐘後，一個前腳放開，落魄地摔落下來。

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▲這是樹懶快轉嗎？胖橘偷洗澡巾失敗「倒掛爬行」，網笑：台灣特有種。（圖／網友葉孟嫻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然Cooper降落方式不是很好看，但是牠沒有受傷。（圖／網友葉孟嫻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

「怎麼又再耍白癡！」媽媽表示，牠很常進廁所，如果我把牠關在外面沒讓牠進來，就會一直撞門。「然後會坐在旁邊看我洗澡，不然就是自己玩水。」可愛的Cooper個性貪玩但有時又很乖巧，「牠只愛我，對其它人都很兇，我只要生氣叫牠過來給我打，牠就會默默走過來給我打～哈哈」。

▲這是樹懶快轉嗎？胖橘偷洗澡巾失敗「倒掛爬行」，網笑：台灣特有種。（圖／網友葉孟嫻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲人家是在健身啦。

▲這是樹懶快轉嗎？胖橘偷洗澡巾失敗「倒掛爬行」，網笑：台灣特有種。（圖／網友葉孟嫻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cooper超愛這條洗澡巾，開心搶到的模樣。

Cooper從小就聽話，如果意外弄壞東西，就會裝無辜討原諒，同時還很會照顧黑貓弟弟「百富」。媽媽說，「我跟牠說要疼愛弟弟喔～結果牠真的很照顧牠！只要弟弟被罵，Cooper就會衝過來撞我，把弟弟找去旁邊玩。」

▲這是樹懶快轉嗎？胖橘偷洗澡巾失敗「倒掛爬行」，網笑：台灣特有種。（圖／網友葉孟嫻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲弟弟從小就跟著Cooper，只要哥哥在皮，牠就會跟著皮。

媽媽將Cooper化身橘色樹懶的影片PO到貓咪社團，至今吸引近6000人按讚，網友看完紛紛在底下留言，「這是台灣特有種」、「這是橘色的猴子」、「可以加入特種部隊了」、「橘貓出頭真的很多哈哈哈」、「這隻樹懶動作好快」、「是樹懶快轉嗎」、「這隻體操隊的喔」。

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關鍵字： 橘貓爬行洗澡巾樹懶寵物

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