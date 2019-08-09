玩電腦驚見金吉拉「跩臉邪笑」...網看完頭皮發毛：只有鏡子裡的在笑

記者林韋辰／採訪報導

農曆七月半，主子也要出來嚇人嗎？住在淡水的飼主陳俊明飼養一隻超可愛的5歲金吉拉「啾咪」，這天他在房間玩電腦，玩到一半時，發現愛貓站在桌上照鏡子，擺出超帥的歪嘴笑，眼神還微微放電，當場讓爸爸笑說，「好啦～很帥了啦！鏡子都快破了你知道嗎？」原本想將可愛片分享給大家看，沒想到一堆網友看完頭皮發毛，意外引發熱烈討論。

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從影片中可見，啾咪兩手放在肚子前，屁屁坐在櫃子上。只見牠歪頭看向鏡子，鏡面再從中反射出牠的神情。只見牠身體定格、斜嘴上揚微笑，保持這個詭異表情相當多秒。爸爸說，「啾咪偶爾會跑去照鏡子，想看看鏡子裡的另外一個自己，但從鏡子看牠好像在微笑，覺得七月份看到這個畫面好像有點恐怖，但又覺得好好笑。」

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▲許多網友認為鏡子裡的貓跟外面的貓表情不同步。（圖／粉專啾咪交響曲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

可愛的啾咪是爸爸在牠一個月時就抱回家領養，牠的個性非常穩定、不太吵鬧，而且不管別人怎麼弄牠都不會生氣，脾氣非常好！爸爸說，「牠是朋友家金吉拉混緬因的母貓所生，那時候看牠毛色很像小老虎，所以就養了。」

爸爸將啾咪照鏡子的影片PO到臉書，網友紛紛驚嚇留言，「七月半的怎麼看起來有點毛毛的」、「我覺得很像不同貓...好可怕」、「兩邊眼神看起來不一樣」、「你確定鏡面出現的是你的貓...？總覺得有點恐怖」、「怎麼覺得只有鏡子裡的在笑」、「鏡子裡邪笑、鏡子外無奈」。

▲啾咪個性很好。



面對眾多網友的毛毛留言，爸爸也尷尬解釋道，「可能是角度問題啦！鏡子跟鏡子外看起來表情不一樣，可能是加上現在是農曆七月，大家會自己嚇自己啦～哈哈」。

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▲爸爸說，啾咪的毛色很像老虎。

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