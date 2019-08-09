▲被帶回的臺灣八哥轉頭看向飼主。（圖／新北市動物保護處提供，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

請不要騷擾野生動物！新北市動保處與保七總隊合作成立聯合小組，靠著聯合偵緝，一起破獲三重區一處民宅偷養保育類「臺灣八哥」。雖然飼主不知道飼養的寵物是保育類，但還是被依法偵辦，目前這隻八哥則由動保處帶回。

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動保處與保七總隊所屬第5大隊共同前往調查，赫然發現一隻台灣八哥被飼養在屋外的鳥籠中。飼主向動保處表示，這隻八哥是已亡故的兒子所留下，牠是兒子在颱風過後拾獲的雛鳥，養這隻寵物鳥已有5年時間，從牠小小隻養到現在變大隻，不知道這是「不能飼養」的保育類野生動物。

▲八哥養在陽台處。



動保處表示，臺灣八哥是原生種類，屬珍貴稀有野生動物，因不太怕人，所以也會在公園或都會區出現。八哥類善於模仿聲音，加上飼養容易，因此常被獵捕，近年外來種如白尾八哥因不當放生、棄養、逃逸等因素迅速入侵野外環境，占據了臺灣原生種八哥的生活區，現今臺灣八哥的數量已非常稀少。

農業局長李玟也提到，依據野生動物保育法第18條規定，保育類野生動物應予保育，任何人不得隨意騷擾、虐待、獵捕、宰殺或其他利用，違者依同法第41條規定，最重可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下罰金。呼籲「民眾若發現有違法陳列、獵捕或買賣保育類野生動物之行為，在自身安全無虞的狀況下，可拍攝相關照片、影片或記下車牌，通報動保處野生動物保育專線02-29596353或就近報警處理。」

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▲動保處將臺灣八哥帶回安置。

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