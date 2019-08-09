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皮卡丘大量出沒啾？　數百「水中奇妙生物」現身沖繩…長僅5釐米

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 ▲▼皮卡丘。（圖／翻攝自寶可夢官網）

▲皮卡丘資料照。（圖／翻攝自寶可夢官網）

圖文／鏡週刊

在街頭邊散步，邊打開《寶可夢 Go》信手抓寶，真是樂趣無窮。試想，若是能在現實生活中邂逅這些生物，那可真是天大的驚喜！其實，真實的生物，不乏神奇更勝寶可夢的寶貝，也可能在完全料不到的地方出現，像是在海中邂逅「皮卡丘」……。

寶可夢迷都知道，想和皮卡丘近距離接觸，目前正於橫濱舉行的《皮卡丘大量出沒啾！》是不二選擇。但其實某個讓人意想不到的地方，也可以找得到有著尖尖耳朵的熟悉黃色身影。那就是……沖繩的海洋。人們不會認為海洋是皮卡丘的棲息地，不過這個神似皮卡丘、長約5至8釐米的奇妙動物，卻是在水中現身。

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觀察漁港表層的生物，是60幾歲的發現者佐藤先生，維持了約50年的長期嗜好。他與「水中皮卡丘」的第一次接觸，是在今年7月4日，沖繩本島北部的一處漁港。

那是個弦月高掛的夜晚，觀察著，觀察著，便發現有數百隻「水中皮卡丘」群聚於港口岸壁上。佐藤一開始以為，這些是螃蟹的幼生體，裝入水桶仔細一看，才發現游泳的方式大不相同。不過，他把水桶帶回家後隔天，「水中皮卡丘」就一動也不動了。

「我在想，這是發現了新品種，還是外星生物嗎？」與未知生物邂逅的興奮猶新，給人有如被電擊一般的驚訝與衝擊。「水中皮卡丘」究竟是什麼生物呢？日本國立極地研究所一名研究員判斷，牠實為某種多毛綱蠕蟲身體的一部分。多毛綱這種原始的動物，一般常用作釣魚魚餌，誰能把皮卡丘和魚餌聯想在一起呢！

更具體來說，這很有可能是蠕蟲在生殖活動中被切除，集滿卵子、精子膠囊袋的軀幹。該研究員表示，多毛綱生殖方式各不同，且尚未被研究透徹，因此讓人感到相當有趣，而這種繁殖方式更是前所未見。「水中皮卡丘」的真實面目，仍有待進一步研究，期待有朝一日，能揭開這神秘小生物的面紗。

資料來源：琉球新報


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關鍵字： 鏡週刊沖繩皮卡丘

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