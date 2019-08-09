新北下暴雨！機車蓋防水罩給浪貓躲颱風　打開見取暖2嬌客❤

▲浪貓鑽進機車的防水罩躲避颱風。（圖／網友吳秉諺授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者闕雁琳／採訪報導

颱風天人可以躲在室內休息，流浪動物卻只能風吹雨淋。新北板橋區一早就吹起狂風下雨，一名網友吳秉諺擔心餵養的浪貓無處可以躲避，特別在機車蓋上防水罩，當他到現場查看時，馬上看到平常會來討的2名嬌客躲進去取暖。影片分享出來之後，網友溫馨的舉動被網友讚爆。

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▲▼三花貓小花和橘貓弟弟經常會來車主家討食。



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影片中可以看到，一輛機車上蓋著大大的防水罩，打開來有三花貓和橘貓互相依偎取暖，被人發現馬上躲在最角落，一臉受到打擾的模樣。網友吳秉諺笑說，2隻貓咪分別叫做「小花」跟「弟弟」，已經餵食大概3年，都養得肥肥胖胖會對熟悉的人撒嬌，「其實車子一直都有蓋車罩，也知道牠們常常躲進去，由於車子幾乎會使用，所以就想說蓋著讓牠們躲」，颱風來也可以當成讓貓咪們暫時避雨。

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▲橘貓弟弟是小花生下的孩子。

事後這段影片被分享出來，許多網友紛紛稱讚騎士的暖心舉動，「這裡是牠們最好的避風港」、「好可愛的眼神」、「聰明的孩子～麻煩您給牠們罐罐和水，讓牠平安度過颱風」、「超可愛的，都不忍心牽車了」、「原來這種機車套還能當作貓用野外帳篷，一舉兩得」、「謝謝車主大大的善心」。

▲兩隻伙食都超好的。



也有網友打趣的說，「誰說颱風天不能露營的？」、「你的機車放多久了？都長貓了」、「還要奉上食物」、「喵：汽車旅館的員工送早餐來了～ 員工：請問你們今天有需要續住嗎？」、「喵：拜託您走路上班好嗎？」、「謝謝你的車罩」、「你打擾到人家了，趕快蓋回去」。





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