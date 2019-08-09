動物園新賓客！石虎躲暗處貓系探頭　萌萌大眼偷看超融化

▲台北市立動物園迎來新的賓客石虎「小魚」。（圖／台北市立動物園提供，下同）



記者闕雁琳／綜合報導

台北市立動物園迎來新賓客！林務局所支持的野生動物收容中心橫向聯繫，與屏東科技大學野保所進行的域外保育合作研究，將石虎「小魚」移置園內的台灣動物區。小虎經常在天黑時躲在面對步道的岩石，躲在暗處萌萌探頭，遠遠看就像一般的家貓，畫面相當可愛。

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動物園內偶爾會聽到遊客抱怨看不到動物的身影，這是由於夜行性的石虎，白天幾乎都躲在牠們選定的安全地點（通常是制高點）休息，到了傍晚至夜間，活動力才開始旺盛起來。此外，石虎身上的斑紋與周遭樹蔭、仿岩的顏色相近，牠們若靜止不動時，真的很難分辨。然而遠在天邊近在眼前，「小魚」最喜歡待在面對遊客步道的仿岩上休息，那塊仿岩部分被一片綠色植被所覆蓋，只要找到這塊植被就有機會看到牠休息的身影。

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▲小魚喜歡待在有綠色植被覆蓋的岩石。



石虎是台灣現存唯一的本土貓科動物，體色為灰褐色，身上有黑褐色斑點，體型略大於家貓，耳背上的白斑則是與家貓分辨的特徵，白天多在樹洞或岩穴中休息，喜歡在晨昏和夜晚活動，傍晚才開始外出獵食，習性和外型與家貓相似，經常有人分不清楚。為此，動物園也特別舉辦說故事活動，請石虎保育員為大家講解。

▲石虎夜裡才會出來活動。



今年暑假的「2019動物夏夏叫-瀕危動物奧運會」在7、8月的8個週六（108/7/6－8/24），夜間延長開放至9點，從晚上5點開始在大門舞台前有各種活動等著大家來一同玩樂。明天(8/10)的主題正是「石虎之夜」，歡迎親子一起參加「Zoo伸展台」舞台競賽活動，獎品有價值超過千元動物好禮。

▲白天的時候小魚都會躲在岩石縫隙睡覺。



除了有趣的舞台競賽外，晚上7點在臺灣動物區石虎戶外活動場旁，會由石虎保育員為大家帶來Keeper’s Talk，跟大家聊聊石虎的故事，還能跟親朋好友比比眼力，看誰能先找到「小魚」的帥氣身影，全程聽完Keeper's Talk的大小朋友們，就可以獲得當週主題動物徽章。