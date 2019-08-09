朕很兇的！喵哈氣拍飛肉泥　舔一口「圓眼融化」飛機耳邊吃

▲再兇的貓咪都會被肉泥收服。（圖／翻攝自Twitter:@pet_gmist，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

身體還是比心裡誠實！日本一名網友貼出一段可愛到不行的影片，家裡的小虎斑貓不太親人，只要有人靠近就會哈氣示威，這天他拿出肉泥試圖收買，才剛靠近就被拍開，但是當貓咪意外嚐到一口，表情瞬間柔軟下來，邊開飛機耳邊吃的模樣，和上一秒呈現極致反差萌。

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▲貓咪看到肉泥靠近情緒非常激動。



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影片中可以看到，這隻虎斑貓警戒心很強，隔著籠子發現有物體靠近，馬上進入備戰狀況，耳朵往後平收，壓低身體炸毛，發出威嚇的哈氣聲，接著突然出手拍掉包裝袋，沒想到正好有一口肉泥掉進嘴裡。感受到美味的牠舔舔舌頭，發現味道嘗起來很不錯，圓圓的大眼盯著肉泥看，一口接著一口吃下肚，明顯深陷在美食漩渦中，逗趣的反應讓飼主忍不住笑出來。

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▲喵：嗯～～味道還真不錯。

事後這段影片被分享到網路上，許多網友看完紛紛被貓咪180度大轉變的反應給笑翻，「態度上說不要，但嘴巴到挺誠實的」、「未來肯定是吃貨」、「雞肉泥真好用」、「這隻貓叫王境澤是不是」、「貓咪：收起你的想法！我不會變成人…咬！嗯？…只…只變一陣子哦」、「憤怒地一咬！咦...好好吃」、「 一邊開飛機一邊還是屈服於食慾了XD」、「想繼續哈氣又想吃」。

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