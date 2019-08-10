苦等小孩3年！醫院聞到愛犬味、腳邊怪觸感　隔天驗孕兩條線：牠回來了啊！

記者林韋辰／採訪報導

「如果有緣份～就來當我的小孩吧！」沒想到這句話竟然成真！高雄一名新手媽媽橋元愛6月底誕下一名可愛的小男嬰，由於這個寶貝得來不易，她與丈夫苦等3年，多次施打排卵針、吃排卵藥就是無法受孕，沒想到某次跟朋友到愛犬過世的動物醫院時，發生一連串奇妙事件，隔天驗孕就出現兩條線，讓她驚喜直呼「一定是牠回來了！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲飼主與臘腸「阿財」約好要來做她的小孩。（圖／網友橋元愛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

橋元愛飼養12年的臘腸狗「阿財」晚年急性腎衰竭離世，自從阿財民國104年過世後，橋元愛再也沒去過當初治療牠的動物醫院。當時正在接受醫生指示驗孕的前一天，橋元愛剛好與友人回到那間熟悉的動物醫院，沒想到一踏進，一直覺得腳邊有奇怪的毛毛觸感？

橋元愛說，「我當時一直覺得腳邊似乎有個東西跟著我，也一直聞到愛犬本身的特殊體味，是臘腸狗的那種味道，可是當天沒有半隻臘腸狗，美容的地方也沒有！」原本沒有多想的橋元愛就在隔天準備驗孕時，驚見「兩條紅色線線」，當場開心的不得了，直覺式的反應「阿財達成約定了」。

▲橋元愛一直無法自然受孕，現在終於有了小孩與丈夫非常開心。



▲阿財非常貼心，在世的時候溫暖媽媽每一天。

覺得太不可思議，因為真實發生在自己身上！橋元愛也跑去問神明，「不論我去問床母、神明、四方的好兄弟等等，不管擲筊多少次都是聖杯。過幾天我又不死心，跑去七賢路上的四面佛參拜，擲筊也都是聖杯，老實說我當下真的是淚流滿面，很開心阿財回來了。」同時也笑說，「看到弟弟真的會想到阿財，眼神真的很像，愛吃的本性也是一模一樣。出院時，護理師說3-4小時餵奶一次，弟弟回來後卻是1-2個小時喝奶一次。」

▲超級貪吃的阿財。



除了吃貨能力一樣，橋元愛也提到兒子屁股上有個紅色小圓圈胎記，跟以前的阿財屁股有像，也是個小漩渦。「那時候幫阿財火化時，除了跟牠說有緣份來做我家小孩外，也跟牠說要在身體看不到的地方，做個記號給我知道。」

▲兒子的屁屁有留下愛的紅色印記。



3年後再次與阿財相遇，橋元愛表示，「非常高興呀！竟然又回來蹂躪媽媽我了～真的很開心一家人又團聚了！而且牠以前跟奶油臘腸Koto比較好，現在兒子來了，也是Koto最照顧牠，完全就是一個免費的小褓母概念，哈哈。」

▲KOTO照顧小朋友的樣子。

同時橋元愛也想呼籲大家，千萬不要因為懷孕、有了小孩，就把最愛你的家人給丟掉。「我養了一隻西施哥哥17年、奶油臘腸小姐姐11年、臘腸大姐姐12年，3狗1嬰兒和樂融融的相處著，小孩身體檢查都健康，無論是過敏、蠶豆症等都歐趴過關，而且每次弟弟一哭，3位哥哥姐姐還會通通跑過去幫忙，比我這個做媽的手腳還快呢！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲奶油臘腸汪KOTO之前與阿財最好，牠現在天天黏在寶寶旁邊。

更多精采影片：