看奴才出門！「口香糖貓」8次飛撲挽留　網羨炸：我家才不鳥我

記者林韋辰／綜合報導

這樣會害人家遲到啦！網友林坦瑩10日在「有點毛毛的」社團分享愛貓的生活趣事，內容是她準備出門，結果小萌貓忽然像口香糖一樣，不停「衝刺飛撲」，跳到自己身上挽留討抱抱。如此撒嬌的行徑萌翻眾多貓奴，大家羨慕地直呼「乖的都是別人家的貓，我家的才不鳥我」。

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影片中，奴才背好包包、拿好鑰匙，準備跟小主子說掰掰。正將牠放回餐桌上時，小主子好像「彈力球」一樣又彈回來。奴才摸摸牠、再次把牠抱回去，結果主子不死心，來回跳到懷裡至少8次，一直爬到奴才身上討抱，似乎很不想要奴才出門，又或是在說「帶我一起出門」！

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▲萌貓像「口香糖」一樣拔不掉。（圖／網友林坦瑩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



最後奴才受不了萌貓「撒嬌攻擊」，帶著牠一起走出房門。從片中可見，一旁還有一隻可愛的臘腸狗，眼睛炯炯有神望向主人。奴才笑說，自己也非常疼愛這隻狗，並提到家裡的貓貓與狗狗相處融洽，自己也從原本怕貓的個性，逐漸轉為兩者都超愛，也適應身上都是「貓抓痕」的慘況。

▲看到主子這麼黏，奴才擔心，「說不定等我女兒長大後，牠也不理我了。」

林坦瑩將短片貼出後，吸引1000多人按讚，網友看完紛紛留言，「這個比磁鐵還黏」、「好好喔我也想這樣」、「帶牠出去啦，都變口香糖了」、「小主子會這樣，長大了之後就開始看心情了（哭）」、「別人的貓從來沒讓我失望過」、「這樣根本無法出門啊」、「根本就是吸盤哈哈哈」。

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