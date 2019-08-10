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愛唱歌汪隨垃圾車開心哼唱！下秒「口水嗆到」狂咳　見媽大笑衝去咬人

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記者林韋辰／採訪報導

可能要先吃琵琶潤喉糖哦！台南新營10個月小女生米克斯Navy是一隻非常愛唱歌的狗狗，每次聽見垃圾車經過，一定衝到門口「高歌一曲」。這天媽媽就想偷偷錄下寶貝唱歌的可愛模樣，沒想到意外錄到牠「出槌」的一面，當場笑到不行，Navy還因此見笑轉生氣跑去咬媽媽。

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從影片中可見，Navy站在白色門旁邊，雙耳尖聳地立起來。只見牠聽到垃圾車播放著音樂，嘴巴情不自禁打開「啊啊啊～」、「啊嗚啊」的叫，其中準備跟上下一段高音時，忽然被「口水嗆到」，當場低頭咳了幾聲，事後再搖尾轉一圈...裝沒事繼續唱。

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▲愛唱歌汪隨垃圾車哼唱！飆高音「口水嗆到」，見姐大笑衝去咬人。（圖／網友凌野提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Navy真的非常喜歡唱歌。（圖／網友凌野提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

媽媽笑說，「當下就覺得牠又在唱歌了～好可愛，聽到牠嗆到忍不住笑了出來！事後我再告訴其他家人時又笑了一次，牠可能聽到不開心了，竟然就開始咬我XDDDD。」

可愛的Navy除了愛唱歌外，個性非常膽小。牠在外面遇到狗狗會躲在媽媽後面，不只怕狗也怕人，在家中最怕老爸，但最愛「年輕的小男生」。媽媽笑說，「像我有個弟弟，明明跟狗狗都沒什麼互動，但只要我跟弟弟同時叫牠過來摸摸，牠都會跑去找我弟，也會自己走過去找他撒嬌。還有一次我男友來家裡玩幾天，狗明明是第一次看到對方，卻超級熱情的一直撲上去！我整個很意外，因為牠的膽子真的小到其他狗主人第一眼都能看出來，沒想到牠竟然會喜歡一個見面不到一天的人。」

▲愛唱歌汪隨垃圾車哼唱！飆高音「口水嗆到」，見姐大笑衝去咬人。（圖／網友凌野提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Navy特別喜歡「年輕小男生」。

媽媽將Navy高歌的影片上傳到米克斯社團，網友看完紛紛在底下笑說，「在飆高音啊～」、「嗆到那段，我笑了」、「好可愛喔」、「嗆到裝沒事」、「對不起！我忍不住笑出來了」、「怎麼那麼認真啦」、「媽媽壞蛋，笑人家～」

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▲愛唱歌汪隨垃圾車哼唱！飆高音「口水嗆到」，見姐大笑衝去咬人。（圖／網友凌野提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Navy是媽媽領養回的狗狗。

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關鍵字： 米克斯唱歌垃圾車

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