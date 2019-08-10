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毛孩枕頭大評比！爸躺金毛超舒適秒入睡　躺二哈卻撞破頭

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記者吳鎮良／綜合報導

如果毛孩能當枕頭的話，誰會是最好躺的呢？抖音APP用戶「626408157」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名飼主這天想測試看看家中2隻愛犬躺起來的舒適度，當他一躺在黃金獵犬身上時，舒服到彷彿可以馬上閉眼休息，但是一躺在哈士奇身上卻撞破了頭，逗趣的模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可以看到，男主人緩緩地向後躺，頭部恰巧貼在阿金的肚子上，看起來安穩又舒適，就連主人也摸摸愛犬的頭稱讚牠。主人以為哈士奇也會想阿金這樣穩定，於是迅速地朝後方躺下，沒想到汪星人見狀後，立刻站起來躲開，讓主人的頭直接撞到地板上。

爸躺金毛超舒適，躺二哈卻撞破頭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「626408157」）

▲男主人想試看看2隻愛犬躺起來怎麼樣。（圖／翻攝自抖音APP用戶「626408157」，下同）

請繼續往下閱讀...

爸躺金毛超舒適，躺二哈卻撞破頭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「626408157」）

▲哈士奇看到主人要躺下立刻跑走，讓他撞到頭。

這段逗趣的影片除了在外國社團裡流傳，最近也被台灣網友轉貼到各個寵物社團，目前已累積7千多個按讚數，許多人看完紛紛留言說到，「二哈可精明的哩」、「金毛真的很好躺哈哈」、「這下真痛阿！」、「2隻狗狗的毛都很漂亮，一定被照顧得很好」、「我家也是哈士奇，躺不到+1」、「汪：總算報仇了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 哈士奇黃金獵犬枕頭抖音

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