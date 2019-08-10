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二哈咬鑽戒獻新人　全場拍手完牠溜到一旁「抬腿」...新娘臉綠了

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記者吳鎮良／綜合報導

婚禮上總會安排小孩或是寵物進場的橋段，替現場製造出活潑可愛的小驚喜。抖音APP用戶「xk5158」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇這天在婚禮上咬著鑽戒走紅地毯，並且交到新人的手上，正當所有人紛紛讚賞狗狗的聰明時，牠卻悄悄地溜到新娘後方，接著把腳抬高尿尿了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可以看到，飼養員將裝著鑽戒的盒子放進哈士奇的嘴裡，下秒狗狗便聰明的沿著紅地毯，走到新人面前且順利地交出鑽戒，全場看到哈士奇聰明又乖巧的樣子，全都拍掌鼓勵，就連新人見了也摸摸頭以表謝意。

二哈咬鑽戒獻新人，下秒尿給新娘。（圖／翻攝自抖音APP用戶「xk5158」）

▲哈士奇將戒指交給新人後，居然在新娘婚紗上尿尿。（圖／翻攝自抖音APP用戶「xk5158」，下同）

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二哈咬鑽戒獻新人，下秒尿給新娘。（圖／翻攝自抖音APP用戶「xk5158」）

▲尿完尿的哈士奇跑到新人面前撒嬌。　

舞台上的新人從狗狗口中接過戒指後，開始進行交換戒指的流程，不過這時候哈士奇仍然沒有離開，甚至走到新娘的身旁轉了幾圈，接著把腳抬起來尿尿了！方便完的二哈並沒有逃跑，而是走到新郎新娘中間抬起頭搖著尾巴撒嬌，逗趣的模樣讓人看了好氣又好笑。

這段影片不到一日就突破2萬次的觀看次數，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈哈罵不下去阿」、「二哈從來不會讓我失望」、「這隻哈士奇晚餐會在餐桌上XDD」、「二哈日常不意外」、「這對新人膽子真大，居然讓哈士奇來走紅毯」、「新娘臉都綠了吧，不能生氣只能笑笑的」、「別要求哈士奇太多」、「哈士奇獻給新人的禮物啦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 哈士奇二哈抖音結婚

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