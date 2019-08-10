主人溺水了！哈士奇思考10秒「跳下去救」　結局神翻轉網笑歪

記者吳鎮良／綜合報導

實在是太沒義氣了！抖音APP用戶「1707495339」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名飼主這天想測試看看，如果自己落到水裡，愛犬會不會來化身英雄來相救。實驗開始後，哈士奇很快就發現主人遇難，在岸邊思考了10秒左右，決定要跳下水去救主人，但沒想到最後的結局卻大翻轉，讓6千多名網友看傻了眼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片一開始，哈士奇在岸邊等著主人上岸，才一轉頭就看到主人在水裡載浮載沉，心急的牠站在原地想了想，決定下水去救主人；只見牠下水不到3秒的時間，似乎因為怕冷又迅速走上岸，接著在岸邊甩甩身子後，快步離開現場，離開時還邊走邊回頭看著主人，模樣像是在說，「兄弟，你好自為之！」

▲哈士奇一見到主人遇難，趕緊下水去營救。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1707495339」，下同）



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▲哈士奇發現水太冷又上岸，甩甩身子後快步離開現場。



這段逗趣的影片除了在外國社團裡流傳，最近也被台灣網友轉貼到各個寵物社團，目前已累積6千多個按讚數，許多人看完紛紛留言說到，「主人表示：白養這臭小子了」、「哈士奇果然不會讓我失望」、「果然別人家的二哈和我家這隻是一樣的」、「狗狗是怕冷還是不會游泳阿？」、「還好主人只是在演戲」、「汪：忘了怎麼游泳」、「養哈士奇每天都很有笑點」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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