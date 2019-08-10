媽猛盯「犯罪證據」　汪站原地「心虛假笑」：我沒偷吃

▲偷吃的證據留在臉上被抓包啦！（圖／網友Karry Ho授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

台北飼主karry Ho看愛犬「可可」露諂媚的笑容，就知道案情不單純了。原來貪吃的可可瞥見汪姐姐「喜喜」碗裡有食物，趁大家不注意就速速完食，馬麻驚覺「太安靜」不對勁，果然一轉頭就看到可可臉上的「犯罪證據」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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馬麻表示，可可吃飯非常迅速，自己的已經吃完了，就偷吃喜喜碗裡沒吃完的鮮食，「牠安靜得太反常，我覺得有異，一叫名字就發現牠臉上帶兩顆飯粒，不用問就知道發生什麼事了！」好玩的是，可可張嘴燦笑想矇混過關，結果馬麻故意猛盯犯人，牠做賊心虛，立刻闔上嘴，站在原地尷尬假笑，模樣相當逗趣。

▲馬麻表示，可可領養時是小泰迪熊，結果長大大走鐘，現在才5個多月已經是14公斤的少年萌犬。

照片上傳到臉書社團「黑犬軍團」網友紛紛笑說，「好萌證據在臉上」、「留著當小午茶點心」、「可愛斃了」、「帶便當真古錐」、「馬上露餡」、「偷吃被抓包」、「有夠可愛」、「狗狗不知道自己被發現了哈哈。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲可可和汪姐姐感情很好。

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