睡夢中「騎馬」被哥笑做春夢　汪傷自尊氣到拖床睡客廳

▲胖虎被笑半夜做春夢，晚上搬出來自己睡。（影／網友邱美玲授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友邱美玲在臉書分享影片，用狗狗「胖虎」的口吻寫道，「今晚不跟哥哥睡，我要自己睡客廳！」原來胖虎被哥哥嘲笑半夜做春夢，過了很久還在記恨，鬧脾氣的模樣讓家人哭笑不得！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：哼！說我壞話，不跟你好了。

邱美玲表示，兒子半夜被奇怪聲音吵醒，開燈看愛犬睡著但身體呈現騎乘動作，隔天便跟胖虎說「你也會做春夢喔！」，結果愛面子的汪汪自尊受到打擊。影片中胖虎堅持把自己的床拖到客廳，嘟嘴生悶氣，眼神流露出滿滿的委屈，不管馬麻怎麼安撫都沒用，看得出來心意已決。可愛的是，隔天胖虎就氣消，晚上就回哥哥房間睡覺。

▲胖虎最喜歡哥哥了！

這段影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友紛紛笑說，「好可愛呦～好像小朋友」、「愛記仇的汪汪」、「好像人喔，生氣氣要睡沙發」、「工讀生別騙人了出來吧」、「已確定眼神委屈」、「好有骨氣自己搬」、「有個性的小朋友」、「吵架太可愛了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲胖虎曾被棄養，比較沒有安全感，所幸在新家感受到溫暖後，逐漸變得有自信。

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