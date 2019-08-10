4毛孩「清晨突然吵醒主人」　他起床罵完...整間房子都在搖

▲毛孩在地震前叫醒主人卻無辜被罵，表情好委屈。（圖／臉書粉絲專頁「狗仔隊玩很大」提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

8日清晨5點28分發生一起有感地震，驚醒許多民眾的好夢。飼主Justin Lee家中有4名毛孩子，分別是狼犬、Dora、Wuni和柚子，平常乖巧又穩定牠們，卻在8日的清晨5點多開始躁動、吵鬧，甚至還把主人給吵醒；爸拔對於毛小孩的行為感到生氣，於是對牠們訓斥，沒想到才罵完沒多久，整間屋子就開始搖動了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉絲團「狗仔隊玩很大‎」8日在寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片並透露，凌晨5點左右時，家中養的2隻柴柴、狼犬、米格魯突然吠叫了起來，聲音大到把熟睡中的主人給吵醒，但其實這是牠們的貼心舉動。飼主表示，「地震前一直叫把我吵醒，才剛被罵完就地震了，瞬間覺得對他們很抱歉，很愧疚摸摸他們，搖搖尾巴還是一樣的撒嬌，真的是太不好意思了！」

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▲需要雞腿、肉肉壓壓驚。



貼文一出吸引3千多名網友按讚、分享，許多人都在底下留言說，「當時我跳起來，結果我家的還躺好好的」、「看看那隻那隻米格魯的表情」、「右邊的臉很鄙視」、「人生跑馬燈晃過一輪」、「狗狗們好棒，快抱緊處理」。爸拔也留言處提到，「平常狗狗們大概七點多才會尿尿，五點多叫果然是有什麼狀況」。

另外，也有不少有相同經驗的網友在下方表示，「我也是，在搖前牠們就先叫，也白冤枉牠們」、「牠們應該有聽到地鳴」、「動物的感覺比較敏銳，會提前知道地震」、「我女兒會看著天花板一直叫」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲4位毛孩彼此感情很好，個性也很乖巧。

其實毛孩們能預知地震的行為已非頭一遭，去年2月家住花蓮的楊姓飼主回憶，當時本來準備洗澡，卻聽到愛犬「二成」大聲吼叫，她深怕打擾鄰居，趕緊折回去制止，不料沒多久就開始天搖地動，事後進浴室一看，裡頭強化玻璃整片爆裂，她說，「我如果裸體在裡面真的會遍體鱗傷。」

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