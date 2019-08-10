10獵人非法入侵家園挑釁　獅子自衛往前飛撲…慘死槍下

▲非洲的「狩獵競賽」導致眾多無辜獅子慘死槍下。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳宥芯／綜合報導

英國喜劇演員瑞吉.葛文（Ricky Gervais）9日上傳一段獅子慘遭獵人射殺的影片，立即引發網友的討論與撻伐。這段影片長達約30秒，從中可看到獅子被10人組成的獵人團故意激怒，並就在他為了保衛家園的瞬間，直接被一槍斃命，對此，葛文和眾多網友都大罵獵人團是「人渣」。

▼喜劇演員瑞吉.葛文（Ricky Gervais）上傳的影片。（貼文／翻攝自@JamesMelville）

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Please retweet if you think that there should be a worldwide ban on trophy hunting.pic.twitter.com/BWe688Vh7P — James Melville (@JamesMelville) August 8, 2019

據The Sun報導，該事件發生在非洲，獅子因家園遭到獵人團非法入侵，且不斷的挑釁，導致牠為了自衛，不惜和人類展開對決，但就在牠奮力往前衝時，獵人團竟早已做好萬全的準備，並算準時機直接給牠致命一擊，隨後，當其他獵人看到奄奄一息的獅子時仍繼續補射幾槍，使牠的死狀更加難看。影片中的獵人團並沒有感到傷心，反而還不停的發出「哈哈哈」、「哇！」等歡呼聲。

這段影片發佈後，瞬間引發網友的紛紛指責，並表示非洲的「狩獵競賽」只是為了滿足人類私慾而發展的活動，應該立即廢除才是對的，更有人大罵獵人團「應該把他們的衣服脫了，然後跟獅子一起關進籠子裡」、「實在太噁心了」、「這種人一定要下地獄」。

先前就曾有一對加拿大夫妻到南非參加「狩獵競賽」，當時他們獵殺到一頭身形非常巨大的獅子，於是他們便在屍體旁深情接吻，並拍照留念。而後這畫面被發佈到網路上分享時，立即引來眾多網友撻伐，甚至這對夫妻的女兒也公開譴責，並表示「爸爸寧願花大錢去射殺獅子，也不願意負擔學費，因此，永遠都不再叫他爸爸了！」

▼夫妻獵殺巨大公獅以後熱吻慶祝。（圖／翻攝自Twitter@isyochoa）