10獵人非法入侵家園挑釁　獅子自衛往前飛撲…慘死槍下

▲非洲的「狩獵競賽」導致眾多無辜獅子慘死槍下。(圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者陳宥芯/綜合報導

英國喜劇演員瑞吉.葛文(Ricky Gervais)9日上傳一段獅子慘遭獵人射殺的影片,立即引發網友的討論與撻伐。這段影片長達約30秒,從中可看到獅子被10人組成的獵人團故意激怒,並就在他為了保衛家園的瞬間,直接被一槍斃命,對此,葛文和眾多網友都大罵獵人團是「人渣」。

▼喜劇演員瑞吉.葛文(Ricky Gervais)上傳的影片。(貼文/翻攝自@JamesMelville)

Please retweet if you think that there should be a worldwide ban on trophy hunting.pic.twitter.com/BWe688Vh7P