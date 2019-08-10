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飯吃一半桌下「冒顆頭」哀怨逼視　媽：農曆7月嚇死誰！

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▲法鬥妮妮。（圖／網友Petty Chin授權提供）

無聲無息的「貪吃鬼」，讓馬麻嚇到差點噴飯。（圖／網友Petty Chin授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

台南飼主Petty Chin這天邊吃飯邊看電視，廣告時間要低頭夾菜時，卻被無聲無息的「貪吃鬼」嚇到差點噴飯。只見法鬥「妮妮」逼視討食，看得她心裡發涼頓時胃口全消，忍不住直呼「現在是農曆七月，你想嚇死誰啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥妮妮。（圖／網友Petty Chin授權提供）

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▲妮妮：嘿嘿～副駕駛座是我的。

Petty Chin接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，妮妮超貪吃，就算在睡覺，只要聽到塑膠袋聲音，就會立刻爬起來查看，「那天牠趁我專心看電視的時候入侵到桌下，用哀怨眼神近距離逼視，貪吃的模樣全寫在臉上。」不過餐點實在不適合狗狗吃，馬麻只好眼睛業障重，假裝沒看到，默默把晚餐解決。

▲法鬥妮妮。（圖／網友Petty Chin授權提供）

牛舌好長啊！

照片上傳到臉書社團「法鬥王國」吸引許多網友按讚留言，「汪：阿母你吃得下去嗎？」、「快笑死」、「是想嚇死誰哈哈」、「好古錐」、「看得出來為了這一刻牠埋伏很久」、「以後不能買玻璃桌子哈」、「在下面流口水」、「這樣看得比較清楚捏。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲法鬥妮妮。（圖／網友Petty Chin授權提供）

▲汪：有爸媽疼的孩子像個寶。

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關鍵字： 法鬥吃貨貪吃鬼哀怨

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