「米老鼠汪」送養40多天至今仍在流浪　見愛媽送飯牠卻越躲越遠

想認養米老鼠汪的網友請點此聯繫温麗玲

記者吳鎮良／綜合報導

可愛親人的毛孩子，有機會能遇到生命中的貴人嗎？高雄市旗山區有隻外型特別搶眼的狗狗正在送養中，牠的耳朵時而像精靈一樣細長，時而像米老鼠一樣成碗公型，個性乖巧的牠被愛心志工救援至今已過了將近40多天，卻仍然等不到一個家，上千名網友紛紛轉貼分享，希望能盡一份心力。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

網友Alina Lee日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」轉貼一則貼文並註解說，「萬萬沒想到...已經過了40多天，這個超有特色的孩子，大家問問之後竟然都沒有下文。」畫面中，這隻狗狗身材偏中型，身上的棕毛相當搶眼，不過最特別的還是牠那雙超靈活的耳朵。

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▲小黃的耳朵有時像精靈，有時像米老鼠。（圖／網友温麗玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



透過影片中可以看到，可愛的汪星人的耳朵平常是呈現又尖又長的狀態，就像是小飛象的耳朵一樣，非常可愛，不過只要牠一認真在聽東西時，耳朵就會變成圓圓的米老鼠耳，就彷彿是在搜索雷達一樣。此外，愛媽也透露，狗狗的個性親人也親狗，目前還在旗山的手巾寮，前陣子常下雨，狗狗會去鄰近的人家車庫躲雨，可能是有被驅趕，現在連看到我也躲得遠遠的，看了很不捨、心疼，真的很無奈。

▲前陣子小黃跑去別人家躲雨，可能是有被驅趕，讓牠現在越來越怕人。



其實這則送養人早在6月28日就在網路上瘋傳，目前按讚數也超過1千個，但至今仍還沒遇到適合的認養人，網友們看了都紛紛留言說，「推推好可愛的小朋友」、「又帥又可愛，一定很快有家」、「這耳朵真可愛」、「誠心祈求你早日找到愛你的主人」、「超可愛極品狗狗，有緣人快出現！」、「不用修圖就有米奇耳」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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