全家都嫌！她將黃腹球蟒惜命命...胖到肚子粗一圈「結婚要陪嫁」

▲胖妹妹戴上迷你帽的樣子超可愛。（圖／有點毛毛的@網友花芈芈‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／綜合報導

也許這張蛇蛇戴帽子的照片，可以讓你拋開一點對蛇的恐懼。網友花芈芈10日在「有點毛毛的」社團分享，PO出飼養「黃腹球蟒」的心得。這隻黃腹球蟒叫做胖妹妹，今年長到60公分，腰圍也逐漸變粗變胖中，同時主人也貼心替牠戴上粉紅小帽帽，放在手中拍張萌萌照，把原本看似兇猛的蛇蛇瞬間變得好呆萌。

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飼主花芈芈貼文表示，胖妹妹天天被自己抓來「愛的抱抱」，溫柔的胖妹妹也從來沒咬過人。當初自己在寵物店見到牠時，懷疑牠是不是因為健康問題，所以賣不掉、是剩下來的寵物。「不過我在第一眼看到牠時，就決定是牠的！先斬後奏的買下」沒想到一帶回家，又是一個新的難題出現。

▲呆萌的胖妹妹靠著溫柔的個性擄獲一家人的心。



花芈芈表示，「剛開始家人一直嫌棄牠，認為妹妹很噁心、很兇，不會認主人」也時常被家人威脅「快點拿去丟掉、拿去退貨」等等，所幸隨著日子久了，家人逐漸發現胖妹妹其實很乖、很溫柔，願意去接受與喜歡看看這個「無毛寵物」。

「後來我媽媽竟然還會跟我開玩笑，問我說『以後嫁人的時候，胖妹妹會不會一起陪嫁啊』，我回『當然會啊』。我爸也愛開玩笑，認為我是不是在演玄天上帝，因為在養胖妹妹之前，我還養了一隻小烏龜，一種蛇與烏龜的組合。」花芈芈如此笑說。

▲胖妹妹不喜歡被量身材。



「每次嫌妹妹胖，牠就會警告我！」花芈芈在文中也提到，胖妹妹每個禮拜堅持吃一隻冷凍老鼠，「讓我開始懷疑牠會不會太粗？就在我拿尺幫牠量時，竟然生氣了？發出嘶～的聲音警告我，哈哈」。同時她提醒，每一隻蛇蛇的個性還是不太一樣，不能保證每一隻都像胖妺妺一樣溫柔。

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