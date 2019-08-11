浪汪錯過5次回家機會　努力伸長脖子凝視來往人：是你嗎有緣人？

▲喜歡牙牙的民眾，歡迎到臉書臉書粉專「浪浪別哭」認識牠喔！（圖／臉書粉專「浪浪別哭」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／綜合報導

米克斯「牙牙」到中途餐廳「浪浪別哭」半個多月的時間，其實有五組人遞過領養申請書，但因為不合適的關係，沒有成功送養，又因為暑假人多造成牠極大壓力，正當大家擔心煩惱時，牙牙努力克服恐懼，恢復從容優雅的姿態，乖乖等著主人的到來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲牙牙乖巧懂事，不調皮搗蛋。

牙牙來「浪浪別哭」隔天就有人提出領養申請，最終因為種種原因而無疾而終，回家的機會總與牠擦身而過，但懂事的汪汪不氣餒，努力牽起自己與他人互動的機會，不斷伸長脖子看著來往的客人，希望有機會被大家看到，讓回家的名單中出現自己的名字。

▲牙牙伸長脖子看向來往的客人，努力牽起自己與他人互動的機會。

「浪浪別哭」表示，「我們能在匆忙的人群中，看見牙牙用深邃的眼眸凝視著，好像在訴說「別擔心，我會好好照顧自己，這孩子懂事到無可挑剔，無奈的是，我們卻讓牠等了這麼久。」牙牙個性乖巧懂事，調皮搗蛋的名單絕對沒有牠，身上總散發出「溫柔力量」相處過後會被牠獨特的魅力吸引。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：我在等一個家喔！

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