失控汪陪拍婚紗照…新娘看成品秒傻眼　「根本全程都牠的巨根秀」

▲就是這張照片，讓原本為美的婚紗照超爆笑。（圖／嵌入自Facebook／Nícolas Carrelo Fotografia）

記者詹筠怡／綜合報導

對於每個婚紗照攝影師來說，掌控場景、設計畫面是很重要的工作，但這隻叫做索爾（Thor）的狗狗，用行動表示，自己才是掌控一切的男主角。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲索爾人來瘋，在婚紗照裡搶了鏡頭變成主角。



來自巴西的32歲男子阿弗雷多（Alfredo Garcia da Silva）和26歲的律師喬伊絲（Joyce Sabino Greffe），決定帶著9個月大的索爾一起拍婚紗照，讓牠參與他們的重要時刻，但沒想到牠會成為這麼搶眼的主角，在拍攝時，索爾就已經非常失控，人來瘋的牠不停跳上竄下，火速衝到主人面前狂搶鏡頭，以至於成品讓人一看就會忍不住爆笑出聲。

▲新娘總要不停阻止索爾搗蛋。



只見畫面裡充滿著索爾，正確來說，還有牠的下體，許多張畫面中都難以忽視索爾的「巨根」，攝影師Nicolas Carrelo說，拍攝的1500張照片中，他只能挑出這對新人80張比較正常的畫面，其他都是索爾的個人秀，「我們全程都笑到不行，這也是很好的紀念。」

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▲失控的索爾讓婚紗照變得非常爆笑。

