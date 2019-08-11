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穩重貓就診「白襪緊縮」黏在椅子乖等　媽心酸透露身世

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▲貓咪「橘子」是隻乖貓，到了醫院依舊不吵不鬧。（圖／飼主潘怡安授權提供，下同）

▲貓咪「橘子」是隻乖貓，到了醫院依舊不吵不鬧。（圖／飼主潘怡安授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

見過看獸醫還會自己等候的貓咪嗎？網友潘怡安養9歲貓咪「橘子」相當乖巧，知道要看獸醫時不像一般貓咪害怕抵抗，反而還能不吵不鬧地坐在椅子上等，潘怡安覺得毛孩相當懂事，但一想到牠過去的身世，也忍不住感到心疼。

潘怡安2年前在屋簷下發現手提籠，走近一看裡頭竟然有隻貓咪，當時橘子乖乖蜷縮在內喵叫，似乎對陌生環境感到害怕，也不願走出籠，「後來問了附近超商店員，得知是一對男女棄養的，當時這對男女丟下牠後，買了罐頭餵橘子，卻暗中朝尾巴猛踩，應該是想偷偷地把貓嚇跑。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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▲橘子平常相當乖巧，被一把抱起時從未反抗過。

▲橘子平常相當乖巧，被一把抱起時從未反抗過。

橘子當初被棄養時已7歲餘，就算乖巧地待在籠內等原主人一天一夜，仍舊沒等到一個回家的機會，潘怡安見了覺得相當心疼，因而決定收編帶回家照顧，「其實嚴格來說，牠只當了一天的浪貓，所以帶回家時相當親人，從未亂咬人或帶來什麼大麻煩。」

潘怡安這天抽空陪橘子施打晶片，原以為橘子平時穩重，但到了診間之後應該還是會像其他毛孩一樣害怕，結果卻令她大吃一驚。9歲的橘子走入醫院，淡定地坐在椅子上，不但不吵不鬧，甚至也不會到處亂晃，後來施打晶片時也頂多痛得喵兩聲，完全沒有掙扎，如此高的配合度也讓醫生忍不住讚嘆。

▲橘子相當親人，不排斥被人拍照。

▲橘子平時被人拍照不會排斥

橘子到了獸醫院就像文靜的乖小孩，常被人誤認為是診所內的店貓，潘怡安猜想可能是曾被人拋棄，才表現得成熟又乖巧，鮮少做出調皮的舉動，暖心之餘也覺得鼻酸。現在橘子是潘怡安店裡的店貓，年紀大了之後變得比較懶散，遇到客人指定找牠時，要心情好才會上前打招呼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友們得知橘子曾遭棄養，坐在診間時不會害怕，還能乖巧地等，紛紛留言「妳撿到寶了」、「謝謝妳疼牠」、「真棒，懂得惜福」、「極品中的極品」、「這要頒獎了⋯⋯」、「吃過苦的毛小孩，就是懂事、得人疼！」、「好棒，來報恩的」、「流浪久了，終於有家有人愛，懂得珍惜！」、「在外面什麼大風大浪沒見過」、「好乖，真心疼」。

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關鍵字： 毛孩棄養貓籠

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