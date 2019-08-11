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設計好貼心？主子翹美臀吃飯　意外揭露三碗架絕佳用途

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▲主子翹著美臀吃飯，揭露三碗架的獨特用途。（圖／飼主林姿姿授權提供，下同）

▲主子翹著美臀吃飯，揭露三碗架的獨特用途。（圖／飼主林姿姿授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這就是所謂物盡其用！彰化縣10個月大的黑貓Raven習慣站在三碗架上吃飯，這天似乎是突然腳滑了，手腳全都掉進碗架的洞口內，還是毫不在乎地翹著美臀，將頭埋入飯碗狂嗑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Raven還小時曾在市場流浪，被飼主林姿姿帶回後成為家中最愛吃的孩子，甚至書本、衛生紙都已被牠認定為「美食」。體型漸大後，Raven成為了小霸王，每每到放飯時間，都只想獨佔飼料，還會站在碗架上，之後家中毛孩分開吃，三碗架也變成牠的專用餐盤。

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▲Raven以前小小一坨。

▲Raven以前小小一坨。

▲長大後開始會幫哥哥、姊姊「洗碗」。

▲長大後開始會幫哥哥、姐姐「洗碗」。

這天林姿姿忙著替毛孩放飯，回過頭看卻發現Raven這次吃飯太入迷，以致於手腳全困在洞裡都沒察覺，「牠平常習慣站在碗架上吃，當下看到覺得很好笑就拍照記錄了，Raven吃得很專注絲毫沒有察覺，就這樣吃到完，後來還跑去檢查哥哥姊姊的飯有沒有剩，想幫忙吃乾淨。」

目前林姿姿中途一隻暹羅貓浪浪「羅羅」，Raven也會擔當社交小幫手，替家人和新朋友拉近距離，牠翹著美臀吃飯的照片獲得大量點讚和留言，「哈哈哈XD這個太好笑啦」、「原來是這樣用的啊」、「非常符合貓體工學」、「搞怪貓欸」、「原來是VIP座位」、「別人的貓從來不讓我失望XD」、「早知道我們家也買三格的」、「很棒的設計」、「解鎖新用法XD」。

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＊暹羅貓「羅羅」目前開放認養喔，認養網址請點「」。

▲暹羅貓「羅羅」常跟在Raven身後。

▲暹羅貓「羅羅」常跟在Raven身後。

▲Raven酷愛不能吃的東西。

▲Raven酷愛不能吃的東西。

▼更多精彩內容。

關鍵字： 黑貓浪浪碗架

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