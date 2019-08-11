8旬爺爺拾荒度日　忠狗陪過馬路「肉身擋車」全程緊跟

實習記者曾珮瑄／採訪報導

狗狗是人類最衷心的夥伴，網友龐世貞近日路過新北市安康路二段，發現有隻米克斯小白為了守護拾荒爺爺過馬路，竟以肉身幫忙阻擋來車，讓他看了忍不住錄下畫面並大讚，「看得非常心酸⋯⋯超有靈性的小白，你真棒！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

龐世貞並非當地居民，這天是為了在該路段幫忙拆除工作，才會碰巧撞見如此景象，爺爺獨自推著回收車，看起來已經一大把年紀了，當地車流量較多，他當下怕危險立刻放下手邊工作幫忙擋車，讓步伐緩慢的爺爺安全過馬路。

跟在爺爺身邊的米克斯小白不但幫忙留意路況，還熟練地以肉身擋車，等到爺爺安全過了馬路，才快速走上前緊跟，就像保全一樣，全程陪伴的行為也讓龐世貞當下很感動，「當時是大熱天，柏油路是多麼燙，但小白毫無怨言，知道有人來幫忙了，還是緊跟在爺爺身旁，讓我感受到他們之間深厚的感情。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲老翁載著回收車過馬路，米克斯小白緊跟在旁。（圖／網友龐世貞授權提供）

龐世貞得知爺爺為了做回收賺錢，才會在車流量大的時段隻身前往資源回收站，她助人之餘錄下短短幾秒的溫馨畫面，並放上臉書分享，希望在該路段附近的網友能夠對此事多加關注，「爺爺看起來約有80歲了，還在撿回收應該是生活困苦，我近日會再找時間去探望他，了解一下是否能幫點小忙。」

米克斯小白忠心守護爺爺的暖舉獲得網友留言，「狗狗非常忠心，因爲我們是家人」、「好心酸」、「希望老人和狗狗永遠平安，好感人又有些心疼的畫面」、「這個路口蠻危險的！阿公推回收很久很久了～都從安康走到交流道那邊，推超遠的」、「真的甘心的背影」、「其實夏天的柏油路很燙，小白真有心」。

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