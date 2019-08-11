回家被「1顆胖棉花糖」熱情迎接！　全身肉肉晃動萌炸..

▲棉花糖白柴迎接媽媽回家。（圖／翻攝自IG@hanarin54，下同）
記者陳靜／綜合報導
回家看到這一幕有誰不會被融化！日本飼主這天出門一趟回家開門後，就看到1顆晃動的棉花糖激動地跑出來迎接，仔細一看才發現原來是家裡的胖胖白柴「奈奈」，牠興奮地朝著主人走去，不僅飛機耳開好開滿，甚至笑到眼睛快要不見，彷彿雙方已經隔了好久沒見面一樣，超療癒的畫面引發網友瘋狂轉發。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
日本IG@hanarin54的飼主家中有一對圓滾滾的母女柴，其中女兒奈奈是個非常愛撒嬌的7歲汪星人，每天只要一聽到主人回家的聲音，就會馬上從屋裡探出頭來查看，接著開啟一連串賣萌行為，先是把飛機耳開到底，再露出招牌的瞇眼笑臉，配上牠因興奮而晃動的肉肉身材，就連飼主也被萌得快受不了啦！
▲這身材、這笑容，誰受得了啦！！！
這則影片在1週內就累積了將近3萬次觀看數，也被分享至臉書社團「柴犬司令部」，網友看了紛紛留言表示，「太可愛了吧！！！！！」、「好可愛喔，超級想抱緊處理」、「融化了啦！」、「好可愛喔！瞧牠笑瞇了的眼」、「真的...超療癒的」、「飛機起飛了，各位乘客注意」、「阿嬤養的柴柴」、「別人家的柴，真不讓人失望！」、「阿嬤改養羊咩咩」、「連眼睛都會笑耶」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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