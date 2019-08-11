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水果禮盒掉出「2顆」水蜜桃　網一見無辜大眼秒融化

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▲柴柴們對著鏡頭賣萌。（圖／翻攝自Instagram／@mameshiba.natsuinu56）

▲柴柴們對著鏡頭賣萌。（圖／翻攝自Instagram／@mameshiba.natsuinu56

實習記者曾珮瑄／綜合報導

笑容甜不甜？日本赤柴「なつ(Natsu)」和「ふゆ(Fuyu)」面對美食特別會賣萌，這天主人買了水蜜桃禮盒，將包覆水果的封套抽起後讓柴柴們戴上，Natsu和Fuyu面對甜美肥碩的水蜜桃，眼睛全發亮，模樣特別可愛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Natsu和Fuyu平時感情超好，表情、動作經常神同步，主人經營的Instagram@mameshiba.natsuinu56裡充斥著牠們和各種水果坐在一起的「代言照」。這天2隻柴柴乖巧地蹲坐在水蜜桃禮盒前，雙眼對著鏡頭閃閃發亮，因為戴上了水果的封套，2隻柴犬看起來就像2顆圓滾滾的水蜜桃。

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Natsu和Suyu穿的衣服大多相似，讓牠們就像雙胞胎一樣，先前也曾一同戴上哈密瓜的封套賣萌，而這次假扮水蜜桃相當成功，獲得網友一致好評及留言，「好可愛的搭檔」、「有2顆奇怪的桃子！」、「真可愛」、「哈哈套蘋果的！」、「Natsu和Fuyu也太可愛了吧～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 柴犬水蜜桃IG日韓風

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