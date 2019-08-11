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看醫生怕怕！長鬃山羊瞪大眼「絕望發抖」　角落安撫背影暖翻

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▲▼看醫生怕怕！長鬃山羊瞪大眼「絕望發抖」　角落安撫背影暖翻。（圖／新北市動保處提供）

▲長鬃山羊躲在角落跟獸醫對看。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

新北市有8間動物之家，每間由動保處所派駐獸醫師進行管理，除了照顧所內貓狗的飲食健康，若是救援野生動物也需要替牠們進行身體檢查，因此常常會碰到情緒緊張的孩子，先前就曾有一隻長鬃山羊害怕看醫生，躲在角落睜大眼睛發抖，獸醫也跟著蹲在門邊輕聲對話，耐心安撫的背影相當暖心。

▲▼看醫生怕怕！長鬃山羊瞪大眼「絕望發抖」　角落安撫背影暖翻。（圖／新北市動保處提供）

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▲中和駐區獸醫進行絕育手術。

新北市動物之家駐區獸醫每日工作繁雜，一早先巡視動物舍狗貓的狀況，再和動物之家動保員開會，檢視處理案件有無缺失或遺漏處。開完會後，再為動物舍內傷病犬貓進行包紮換藥、投藥等治療，或幫3個月齡以上的流浪狗貓進行絕育手術。依每日天氣不同冷熱溫度來調整對動物們的照顧。

▲▼看醫生怕怕！長鬃山羊瞪大眼「絕望發抖」　角落安撫背影暖翻。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員到淡江大學進行生命教育課程。

除了照顧流浪狗貓，其他救援回來的野生動物像是松鼠、蛇類、鳥類、禽類、蜥蜴、刺蝟、白鼻心、果子貍、山羌…等也必須在第一時間進行檢傷，待復原後進行野放。此外有民眾預約打狂犬病疫苗也要準備針藥，空檔時經營動物之家臉書、推銷犬貓認養、回答各種管道詢問狗貓醫療照顧問題。

▲▼看醫生怕怕！長鬃山羊瞪大眼「絕望發抖」　角落安撫背影暖翻。（圖／新北市動保處提供）

▲獸醫和貓咪「熱炒」在辦公室上班。

陳駐區獸醫宗承表示，他在新店動物之家服務快4年，照顧過的流浪狗貓已數不清，每天上班最不想碰到的就是民眾帶家中年老或生病的寵物，到動物之家辦理棄養，寵物是家人要陪伴至終老，不能把生病或年老的家人丟掉。當然也遇到非常有愛心的民眾，為了想要認養1隻狗，很認真的每個禮拜來動物之家，帶牠散步培養感情後才會辦理認養。

▲▼看醫生怕怕！長鬃山羊瞪大眼「絕望發抖」　角落安撫背影暖翻。（圖／新北市動保處提供）

▲所內常常有其他小伙伴一起上班。

動保處表示，新北市動保處8間動物之家駐區獸醫都很用心管理動物之家，為了收容動物的醫療福祉認真努力，希望想認養動物的民眾和家中已有毛寶貝的飼主、一旦決定要飼養毛寶貝，就不能棄養要照顧牠一輩子。如果家裡不能養毛寶貝的民眾，亦歡迎到動物之家預約當志工。
 

關鍵字： 獸醫生新北市動保處

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